Этот хитрый трюк навсегда отвадит голубей от вашего балкона: что нужно делать

Простое копеечное средство может помочь в борьбе с голубями

Голуби на даче, в саду или даже на балконе могут стать настоящей проблемой летом. Птицы в поисках пищи могут осаждать ваш балкон или летнюю террасу, при этом бессовестно гадя на все поверхности. Однако есть способы, как их отвадить со своего двора или дачи.

"Телеграф" расскажет, как гуманно и экологично бороться с голубями на балконе или в саду, чтобы они не портили ваше имущество.

Как бороться с голубями?

Такие казалось бы безобидные птицы, как голуби, могут стать настоящей проблемой, которая требует немедленного решения, пишет Express. На даче они могут испортить ваш урожай огородных культур, выдергивая саженцы. А в городе могут загадить балкон, особенно, если вы имели неосторожность хоть раз их прикормить — они будут прилетать снова и снова.

Однако, есть экологичный и гуманный способ бороться с пернатыми вредителями, без ущерба себе. Все что вам нужно — это развесить на балконе или в саду блестящие светоотражающие компакт-диски. Возможно блестящие "зайчики" и способны привлекать сорок, однако они точно станут отпугивающим фактором для голубей.

Подвешенные компакт-диски на веревке, которая будет колыхаться на ветру, может оказаться на удивление эффективным средством отпугивания голубей. Дело в том, что эти самые "солнечные зайчики" сильно мешают зрению голубей. Поэтому наглые птицы не будут лететь к вашему балкону или саду.

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