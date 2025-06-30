Хватит на новый смартфон и мороженое: сколько килограммов голубики продать, чтобы заработать 10 тыс. грн

Расскажем, чем полезна ягода

Голубика — модная ягода летом: полезная, красивая и недешевая. На онлайн-платформах цена достигает 300 гривен за килограмм. Но сколько килограммов нужно продать, чтобы заработать, скажем, 10 тысяч гривен?

"Телеграф" все посчитал за вас. Это отличный вариант заработка летом.

Считаем ягодную экономику

Если продавать голубику по 300 грн/кг, то:

10 000 грн: 300 грн = 33,3 кг.

Следовательно, нужно продать примерно 34 килограмма голубики, чтобы заработать 10 тысяч гривен.

Голубика

Но есть нюанс: чистый доход – не всегда 300 грн с килограмма

Если вы сами вырастили ягоду – сюда стоит добавить расходы на упаковку, перевозку, комиссию платформы или рынка.

Если перепродаете — прибыль будет меньше, потому что вы покупаете товар дешевле, но есть затраты на логистику.

Если сдаете оптом — вам предложат значительно более низкую цену: 150–200 грн/кг или меньше.

А если продавать в социальных сетях и онлайн-платформах

Все больше украинцев торгуют ягодами из-за соцсетей. Красивое фото, прозрачная упаковка, доставка Новой почтой – и вот уже ваша голубика едет к ценителю healthy food. Здесь, кстати, маржа может быть еще выше, потому что вы "продаете историю", а не только ягоду.

Ранее "Телеграф" писал, как из сухой травы заработать 26 тыс. грн.