Путинист уже не впервые оказывается в больнице в этом году

Российский актер Михаил Боярский из фильма "Три мушкетера", который поддерживает вторжение государства-оккупанта в Украину, попал в больницу. Его самочувствие резко ухудшилось.

Актера доставили в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге, пишут российские медиа. Он попал в отделение сосудистой кардиологии из-за проблем с сердцем. Боярский приехал в больницу сам и просил персонал не сообщать об этом его сыну. Отмечается, что актер чувствует себя плохо.

В 2023 году Боярский пережил инфаркт, а через год — операцию на сердце. После 3 дней на стационаре его отправили домой. В январе 2025 года путиниста госпитализировали из-за плохого самочувствия. Тогда он находился в отделении неотложной кардиологии.

Боярский не впервые попал в больницу за этот год, фото из сети

В апреле 2025 года актер упал со сцены с трехметровой высоты. Это произошло во время спектакля "Ромео и Джульетта" в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Его доставили в больницу с переломами ребер и многочисленными ушибами.

Отметим, что Боярский в 2014 году высказался за аннексию Россией Крыма. В 2022 году он поддержал признание Путиным псевдоформирований "ДНР" и "ЛНР", назвав это "правильным шагом". Боярский входит в санкционные списки Украины, Канады, Латвии и в базу "Миротворца" как лицо, угрожающее национальной безопасности.

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