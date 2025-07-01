Как не дать клубнике сгнить: поможет простой трюк, о котором вы не знали

Ягоды могут храниться дольше, если их положить в определенную емкость

Сейчас продолжается сезон клубники, поэтому украинцы наслаждаются сочными и сладкими ягодами. Однако они обычно сохраняются недолго, поэтому нужно быстро есть или с чем-то готовить. Существует один простой лайфхак, что сделать, чтобы клубника не портилась дольше.

Клубника — хороша на вкус сама по себе или в десертах. В то же время она содержит много влаги, поэтому быстро начинает гнить. Пользователь сети в тиктоке под ником Seven Days of Play рассказала, как продлить срок хранения.

Как долго хранить клубнику

В первую очередь хорошо помойте ягоды, а затем разложите на полотенца, чтобы тщательно высушить. После этого важно отрезать "корешки" клубники, то есть их стебли. Если хранить с ними, то ягоды будут быстрее портиться. После этого клубнику следует порезать на меньшие части.

Клубнику нужно очистить от стебля, скриншот с видео

Найдите банку и постелите на дно бумажное полотенце. Тогда можете запихивать внутрь ягоды. Наполните банку клубникой полностью, а затем положите еще одно бумажное полотенце. Закончив, закройте банку крышкой. Бумага будет поглощать влагу из ягод, поэтому они не будут быстро портиться.

Клубнику нужно хранить в стеклянных банках, скриншот с видео

Бумажные полотенца будут поглощать влагу клубники, скриншот с видео

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