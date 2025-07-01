Як не дати полуниці згнити: допоможе простий трюк, про який ви не знали

Ягоди можуть зберігатися довше, якщо їх покласти у певну місткість

Зараз триває сезон полуниці, тож українці насолоджуються соковитими та солодкими ягодами. Однак вони зазвичай зберігаються недовго, тому треба швидко їсти або з чимось готувати. Існує один простий лайфхак, що зробити, аби полуниця не псувалась довше.

Полуниця чудово смакує сама по собі або у десертах. Водночас вона містить багато вологи, тому швидко починає гнити. Користувачка мережі у тіктоці під ніком Seven Days of Play розповіла, як продовжити термін зберігання.

Як довго зберігати полуницю

Насамперед добре помийте ягоди, а тоді розкладіть на рушники, аби ретельно висушити. Після цього важливо відрізати "корінчики" полуниць, тобто їхні стебла. Якщо зберігати з ними, тоді ягоди будуть швидше псуватися. Після цього полуницю варто порізати на менші частини.

Полуницю треба очистити від стебла, скриншот з відео

Знайдіть банку та постеліть на дно паперовий рушник. Тоді можете запихати в середину ягоди. Наповніть банку полуницею повністю, а тоді покладіть ще один паперовий рушник. Закінчивши, закрийте банку кришкою. Папір поглинатиме вологу з ягід, тому вони не будуть швидко псуватися.

Полуницю треба зберігати у скляних банках, скриншот з відео

Паперові рушнички поглинатимуть вологу полуниці, скриншот з відео

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