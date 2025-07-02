Не забудьте про це підживлення в липні — і хрусткі огірки радуватимуть до осені

Якщо все зробити правильно — урожай збиратимете відрами

Огірки легко піддаються хворобам, тому вимагають уважного догляду та своєчасного підживлення. Щоб урожай радував вас до осені, важливо вчасно провести основні роботи в липні.

У матеріалі Actualno розповіли, чим підгодувати кущі, щоб збільшити їхній урожай. Запам’ятайте важливий момент!

Як збільшити врожай огірків і продовжити плодоношення

Огірки добре реагують на підживлення натуральними засобами, тому що вони допомагають їм залишатися здоровими й плодити довгий час. Одним із таких ефективних варіантів є настій із люцерни.

Для його приготування візьміть рівні частини свіжої трави та води (1:1) або використовувати більш концентрований розчин – 1 частина рослин на 4 літри води. Отриману суміш потрібно настоювати тиждень. Після цього в кожен літр настою додайте столову ложку борної кислоти й удобрюйте кущі. Борна кислота допоможе зміцнити кореневу систему та захистить рослини від хвороб.

Чим підгодувати огірки у липні

Крім того, корисно підгодувати огірки деревною золою – розчиніть 1 столову ложку речовини у 10 літрах води. Цей засіб насичує ґрунт корисними мікроелементами та покращує його структуру.

Непогано зі збільшенням урожаю допоможуть і дріжджі. Візьміть приблизно 100 г сухих дріжджів і розведіть у 10 літрах води. Дайте настоятися розчину. Таке підживлення стимулює зростання корисних мікроорганізмів у ґрунті та покращує засвоєння поживних речовин.

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