Зеленский лишил гражданства митрополита Онуфрия: что известно

Ранее украинцы публиковали петицию с просьбой лишить митрополита гражданства, однако тогда она не набрала нужного количества подписей

Президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины митрополита УПЦ (МП) Онуфрия (Ореста Березовского).

Соответствующий указ уже подписан президентом. Решение было принято из материалов Службы безопасности Украины.

Имеет ли митрополит Онуфрий российское гражданство, рассказал "Телеграфу" спикер УПЦ, митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Олег Вечеря) в материале "В Онуфрия есть российский паспорт? В УПЦ прокомментировали прекращение гражданства митрополита".

По данным СБУ, еще в 2002 году Березовский добровольно получил гражданство Российской Федерации, но не уведомил об этом украинские государственные органы. В то же время, он продолжал пользоваться статусом гражданина Украины.

Также служба установила, что Онуфрий поддерживает постоянную связь с московской патриархией и сознательно противодействовал обретению канонической независимости украинской церкви. В ведомстве подчеркивают: несмотря на полномасштабную агрессию РФ, он фактически остается сторонником политики русской православной церкви и ее главы патриарха Кирилла (Гундяева), открыто поддержавшего войну против Украины.

СБУ заявила, что продолжает принимать меры по защите государственного суверенитета и безопасности от любых форм российского влияния.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в 2023 году по возвращении государству ключевых храмов Киево-Печерской лавры президент Владимир Зеленский подписал указ о приостановлении гражданства нескольких священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата.