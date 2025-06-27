Дом ужаса в сердце Киева — там слышат крики и видят странные тени: где это место и как выглядит

В самом сердце столицы стоит "проклятый" дом

Киев с его тысячелетней историей славится множеством мистических мест. К примеру, в одном из старейших районов столицы, на Татарке, находится так называемый "проклятый" дом.

Татарка получила свое название еще в XIX веке благодаря татарским семьям, переселившимся из Нижнего Новгорода в поисках лучшей жизни. Сначала они обосновались у современной улицы Татарской, а затем перебрались ближе к Щекавице и Житнему рынку.

Сам древний уголок столицы расположен на живописных холмах правого берега. Отсюда открываются захватывающие виды на почти весь современный город. Однако даже в этом уютном районе есть место, которого сторонятся даже местные жители.

Старая Татарка. Фото: my-kiev.com

Где находится "проклятый" дом в Киеве

Давно приобрел репутацию "нефартового" места дом на Старой Татарке по улице Половецкой 14/16. С этим зданием связывают множество трагических и загадочных происшествий, происходивших там на протяжении десятилетий. Это типичная многоэтажка, возведенная в советскую эпоху.

Дом по адресу - улица Половецкая 14/16. Фото: Google Maps

В этом доме в разные годы случалось немало трагедий — люди погибали при таинственных обстоятельствах, вспыхивали пожары. Здесь нередко появляются темные силуэты и раздаются странные стоны и крики.

Согласно преданию, раньше на этом месте находились захоронения или происходили преступления, что могло породить негативную энергетику, которая и по сей день влияет на живущих здесь людей и просто гостей столицы. Рядом со зданием чувствуется тревожная атмосфера, а у некоторых людей даже случаются панические атаки. В народе этот дом окрестили "нефартовым", "проклятым" и "несчастливым".

Дом по адресу - улица Половецкая 14/16. Фото: Google Maps

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