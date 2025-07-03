Ни в коем случае не делайте этого, если не хотите умереть: запреты 3 июля
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В этот день есть запреты, которых следует соблюдать
В четверг, 3 июля, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого мученика Якинта. По старому стилю этот праздник приходился на 16 июля.
Согласно преданию, Якинт был учеником апостола Петра и ревностно служил Церкви. Ему приписывают чудо — будто он воскресил когда-то ребенка в раннем возрасте.
Также Яким спокойно оставил языческие обряды и разрушил культовый идол. Из-за этого его схватили и подвергли жестким пыткам. Святой умер от истощения в тюрьме.
Традиции и приметы 3 июля
В народе этот праздник называют Маковый или Жатник, поскольку начинается подготовка к жатве. В этот день собирают серпы и косы и готовят инвентарь. Также 3 июля посещают храмы и молятся о силе и стойкости к испытаниям.
- жарко и солнечно в этот день – следующие 40 дней будет жара;
- роса утром — ждите богатый урожай;
- небо чистое и нет облаков – осень будет сухой и теплой;
- гром в этот день – ждите хорошего урожая орехов;
Что нельзя делать 3 июля
- шить, вязать — когда-то считалось, что так можно "порвать нить жизни";
- ссориться, злословить – ваши слова вернутся к вам;
- начинать новые дела – все пойдет не так;
- работать в поле — если это делаете, то только с молитвой.
Именины 3 июля
В этот день именины отмечают Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Демид, Иван, Константин, Марк, Михаил, Родион и Фома.
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