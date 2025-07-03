В жодному разі не робіть цього, якщо не хочете вкоротити собі віку: заборони 3 липня

В цей день є заборони, яких варто дотримуватися

У четвер, 3 липня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого мученика Якинта. За старим стилем це свято припадало на 16 липня.

Згідно з переказами, Яким був учнем апостола Петра і ревно служив Церкві. Йому приписують чудо — нібито він воскресив колись дитину у ранньому віці.

Також Яким спокійно полишив язичницькі обряди і зруйнував культовий ідол. Через це його схопили і піддали жорстким тортурам. Святий помер від виснаження у в'язниці.

Традиції та прикмети 3 липня

У народі це свято називають Маковий або Жнивник, оскільки починається підготовка до жнив. В цей день збирають серпи й коси і готують інвентар. Також 3 липня відвідують храми і моляться за силу та стійкість до випробувань.

спекотно і сонячно в цей день — наступні 40 днів буде спека;

роса вранці — чекайте на багатий урожай;

небо чисте і немає хмар — осінь буде сухою і теплою;

грім в цей день — чекайте на гарний урожай горіхів;

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Що не можна робити 3 липня

шити, в'язати — колись вважалося, що так можна "порвати нитку життя";

сваритися, лихословити — ваші слова повернуться до вас;

починати нові справи — все піде не так;

працювати в полі — якщо робите це, то тільки з молитвою.

Іменини 3 липня

В цей день іменини відзначають Олександр, Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Демид, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Родіон, та Фома.

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