Укр

Категорически нельзя делать это 4 июля, иначе будут проблемы с деньгами

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Какой сегодня праздник - Андреев день
Какой сегодня праздник - Андреев день. Фото Freepik

Узнайте, почему сегодня нельзя чинить и делать покупки

В эту пятницу христиане восточного обряда в Украине почитают память архиепископа Андрея Критского. До перехода церковного календаря на новоюлианский стиль святителя вспоминали 17 июля.

Андрей Критский родился в Дамаске (столица Сирии) и вырос в глубоко верующей семье. В 14 лет он переселился в Иерусалим, принял монашество в обители преподобного Саввы Освященного и посвятил себя аскетической и благочестивой жизни.

Позднее Андрей стал архиепископом города Гортины на острове Крит, где проявил себя как мудрый пастырь, талантливый богослов и духовный наставник. Святитель скончался на острове Лесбос (остров в Греции), оставив после себя множество гимнов и богословских сочинений.

В этот церковный праздник христиане традиционно обращаются с молитвами к святому и просят его о счастье и жизненных переменах. Считается, что 4 июля особенно сильны любовные обряды. Наши предки верили: если в этот день провести ритуал, можно привлечь суженого.

девушка лежит в поле на пикнике с едой
Фото: freepik

Что нельзя делать 4 июля

  • Ругаться, сквернословить и выяснять отношения — плохие слова принесут несчастья.
  • Что-то ремонтировать — все лето за это будете платить неудачами.
  • Брать у людей в долг — к денежным проблемам.
  • Делать покупки — вещи быстро разонравятся или сломаются.
  • Оставлять ребенка одного — злые духи могут напасть на него и испугать.

Народные приметы 4 июля

  • Гремит гром – возможно будет град.
  • Птицы спрятались – жди долгий дождь.
  • Много ягод в лесу созрело – будет холодная зима.
  • Ветер с севера дует – скоро будет прохладно.

У кого именины 4 июля

Сегодня именины отмечает Андрей, Михаил, Николай, Марта и Татьяна.

Праздники и события 4 июля

  • День Национальной полиции Украины
  • День судебного эксперта в Украине
  • День независимости в США (Independence Day)
  • День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны в Латвии
  • Джазовый фестиваль в Монтре (Montreux Jazz Festival) в Швейцарии
  • День груши в Японии

Напомним, что в этом месяце есть ряд интересных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых дат и выходных на июль 2025 года.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Церковный праздник #Именины