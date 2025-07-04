Категорически нельзя делать это 4 июля, иначе будут проблемы с деньгами

Узнайте, почему сегодня нельзя чинить и делать покупки

В эту пятницу христиане восточного обряда в Украине почитают память архиепископа Андрея Критского. До перехода церковного календаря на новоюлианский стиль святителя вспоминали 17 июля.

Андрей Критский родился в Дамаске (столица Сирии) и вырос в глубоко верующей семье. В 14 лет он переселился в Иерусалим, принял монашество в обители преподобного Саввы Освященного и посвятил себя аскетической и благочестивой жизни.

Позднее Андрей стал архиепископом города Гортины на острове Крит, где проявил себя как мудрый пастырь, талантливый богослов и духовный наставник. Святитель скончался на острове Лесбос (остров в Греции), оставив после себя множество гимнов и богословских сочинений.

В этот церковный праздник христиане традиционно обращаются с молитвами к святому и просят его о счастье и жизненных переменах. Считается, что 4 июля особенно сильны любовные обряды. Наши предки верили: если в этот день провести ритуал, можно привлечь суженого.

Фото: freepik

Что нельзя делать 4 июля

Ругаться, сквернословить и выяснять отношения — плохие слова принесут несчастья.

Что-то ремонтировать — все лето за это будете платить неудачами.

Брать у людей в долг — к денежным проблемам.

Делать покупки — вещи быстро разонравятся или сломаются.

Оставлять ребенка одного — злые духи могут напасть на него и испугать.

Народные приметы 4 июля

Гремит гром – возможно будет град.

Птицы спрятались – жди долгий дождь.

Много ягод в лесу созрело – будет холодная зима.

Ветер с севера дует – скоро будет прохладно.

У кого именины 4 июля

Сегодня именины отмечает Андрей, Михаил, Николай, Марта и Татьяна.

Праздники и события 4 июля

День Национальной полиции Украины

День судебного эксперта в Украине

День независимости в США (Independence Day)

День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны в Латвии

Джазовый фестиваль в Монтре (Montreux Jazz Festival) в Швейцарии

День груши в Японии

Напомним, что в этом месяце есть ряд интересных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых дат и выходных на июль 2025 года.