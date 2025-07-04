Категорически нельзя делать это 4 июля, иначе будут проблемы с деньгами
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Узнайте, почему сегодня нельзя чинить и делать покупки
В эту пятницу христиане восточного обряда в Украине почитают память архиепископа Андрея Критского. До перехода церковного календаря на новоюлианский стиль святителя вспоминали 17 июля.
Андрей Критский родился в Дамаске (столица Сирии) и вырос в глубоко верующей семье. В 14 лет он переселился в Иерусалим, принял монашество в обители преподобного Саввы Освященного и посвятил себя аскетической и благочестивой жизни.
Позднее Андрей стал архиепископом города Гортины на острове Крит, где проявил себя как мудрый пастырь, талантливый богослов и духовный наставник. Святитель скончался на острове Лесбос (остров в Греции), оставив после себя множество гимнов и богословских сочинений.
В этот церковный праздник христиане традиционно обращаются с молитвами к святому и просят его о счастье и жизненных переменах. Считается, что 4 июля особенно сильны любовные обряды. Наши предки верили: если в этот день провести ритуал, можно привлечь суженого.
Что нельзя делать 4 июля
- Ругаться, сквернословить и выяснять отношения — плохие слова принесут несчастья.
- Что-то ремонтировать — все лето за это будете платить неудачами.
- Брать у людей в долг — к денежным проблемам.
- Делать покупки — вещи быстро разонравятся или сломаются.
- Оставлять ребенка одного — злые духи могут напасть на него и испугать.
Народные приметы 4 июля
- Гремит гром – возможно будет град.
- Птицы спрятались – жди долгий дождь.
- Много ягод в лесу созрело – будет холодная зима.
- Ветер с севера дует – скоро будет прохладно.
У кого именины 4 июля
Сегодня именины отмечает Андрей, Михаил, Николай, Марта и Татьяна.
Праздники и события 4 июля
- День Национальной полиции Украины
- День судебного эксперта в Украине
- День независимости в США (Independence Day)
- День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны в Латвии
- Джазовый фестиваль в Монтре (Montreux Jazz Festival) в Швейцарии
- День груши в Японии
Напомним, что в этом месяце есть ряд интересных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых дат и выходных на июль 2025 года.