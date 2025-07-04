Эта кислота спасет ваши помидоры от гибели: когда ее нужно использовать и как не переборщить
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Применяйте ее, когда пожелтеют листья или деформируются плоды
Удобрения играют важную роль в огородничестве, особенно при выращивании помидоров. К примеру, борная кислота является источником микроэлемента, обеспечивающего полноценный рост и плодоношение растений.
Бор влияет на развитие томатов, участвуя в ключевых процессах: синтезе хлорофилла, делении клеток, формировании цветов и плодов, пишет actualno. Его дефицит чаще всего возникает в условиях засухи и проявляется следующими признаками:
- хлороз и пожелтение молодых листьев;
- усыхание и деформация листьев, а также их преждевременное опадание;
- подавленный рост верхушек и чрезмерное развитие боковых побегов;
- деформация плодов и отсутствие завязывания плодов;
- отмирание верхушек побегов и некроз коры.
Борная кислота плохо растворяется в холодной воде, поэтому перед ее применением воду лучше подогреть до 70-80 °C. Затем в теплую воду добавляют нужное количество кислоты и тщательно размешивают. Полученный концентрат разбавляют прохладной водой до 10 литров. Разбавление нужно проводить в сухую, безветренную погоду и лучше вечером. Обрабатывать помидоры можно в период формирования цветочных бутонов, в начале цветения и во время плодоношения.
Рецепт раствора: 10 грамм борной кислоты на 10 литров воды. Раствор нужно наносить методом опрыскивания, но избегать попадания на само листья и стебли.
Стоит предупредить, что избыток бора может вызвать преждевременное созревание, сокращение срока хранения плодов и ожоги на листьях. Поэтому с этой кислотой старайтесь придерживаться вышеуказанных советов. Ранее мы писали, что делать с посиневшими листьями томатов.