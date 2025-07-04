Эта кислота спасет ваши помидоры от гибели: когда ее нужно использовать и как не переборщить

Применяйте ее, когда пожелтеют листья или деформируются плоды

Удобрения играют важную роль в огородничестве, особенно при выращивании помидоров. К примеру, борная кислота является источником микроэлемента, обеспечивающего полноценный рост и плодоношение растений.

Бор влияет на развитие томатов, участвуя в ключевых процессах: синтезе хлорофилла, делении клеток, формировании цветов и плодов, пишет actualno. Его дефицит чаще всего возникает в условиях засухи и проявляется следующими признаками:

хлороз и пожелтение молодых листьев;

усыхание и деформация листьев, а также их преждевременное опадание;

подавленный рост верхушек и чрезмерное развитие боковых побегов;

деформация плодов и отсутствие завязывания плодов;

отмирание верхушек побегов и некроз коры.

Борная кислота плохо растворяется в холодной воде, поэтому перед ее применением воду лучше подогреть до 70-80 °C. Затем в теплую воду добавляют нужное количество кислоты и тщательно размешивают. Полученный концентрат разбавляют прохладной водой до 10 литров. Разбавление нужно проводить в сухую, безветренную погоду и лучше вечером. Обрабатывать помидоры можно в период формирования цветочных бутонов, в начале цветения и во время плодоношения.

Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Рецепт раствора: 10 грамм борной кислоты на 10 литров воды. Раствор нужно наносить методом опрыскивания, но избегать попадания на само листья и стебли.

Стоит предупредить, что избыток бора может вызвать преждевременное созревание, сокращение срока хранения плодов и ожоги на листьях. Поэтому с этой кислотой старайтесь придерживаться вышеуказанных советов. Ранее мы писали, что делать с посиневшими листьями томатов.