Чем обязательно нужно подживить морковь, чтобы выросла крупной и сладкой: копеечный рецепт
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Такой простой подкормки вы еще не использовали
Урожай, к сожалению, не всегда радует изобилием. Тем более, что погода в 2025 году была очень капризной и негативно повлияла на украинские посевы. Поэтому сейчас важно постараться вырастить на своем участке крупную овощную добычу.
Некоторые дачники задаются вопросом, как получить больше крупной и сладкой моркови. Дело не только в уходе за растением, но и в регулярных удобрениях. О секретной подкормке рассказали в prostoway.
Чем и как подживить морковь: рецепт
Удобрение готовят из измельченной крапивы:
- наполните ею половину ведра и залейте водой;
- добавьте дрожжевой настой — просто растворите 10 г сухих дрожжей в 1 литре теплой воды, добавьте 2 столовые ложки сахара и оставьте смесь на 2 часа;
- далее влейте настой в ведро с крапивой, накройте крышкой и оставьте на брожение на двое суток.
Подкормку применяют в разбавленном виде — на 10 литров воды добавляют 100 мл средства и поливают грядки с морковью. Ее с дрожжами лучше вносить три раза за сезон и соблюдать равные промежутки между обработками.
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