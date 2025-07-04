Посадите морковь в июле и соберите поздний урожай: как правильно сеять и ухаживать за овощем

Узнайте, почему сеять морковь в июле — хорошая идея

Июль — идеальное время для посева моркови, чтобы к осени собрать щедрый урожай. Опытные дачники советуют сеять этот овощ в начале второго месяца лета, даже если вы уже имеете грядки с морковью, которая сейчас активно растет.

"Телеграф" расскажет, как правильно сеять морковь летом и почему июль — идеально время для посева этого овоща.

Как сеять морковь в июле?

Как оказалось, теплая погода и влажная почва делают июль прекрасным временем для посева семян моркови в открытый грунт, пишет Express. Июль считается последним месяцем для посева моркови, чтобы получить поздний осенний урожай.

Есть три правила при выращивании моркови летом. Первое — нужно хорошо подготовить почву — увлажнить и удобрить. Второе — выбрать правильный сорт моркови для посева, который будет соответствовать вашим потребностям и пространству, которое вы отвели под этот овощ. Третье — защитить всходы от вредителя морковной мухи.

При посеве моркови в открытый грунт, сделайте небольшие рядочки и вносите семена тонким слоем по дну. Делайте рядки на расстоянии до 10 см друг от друга и следите, чтобы моркови было достаточно пространства для роста. Следующее, что нужно сделать — это присыпать семена тонким слоем просеянной почвы и хорошо полить, используя лейку.

После посева моркови, следите за чистотой грядки и вовремя убирайте сорняки. Также следите за увлажнением участка с только что посеянными семенами. И уже осенью соберете свежий и щедрый урожай моркови.

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