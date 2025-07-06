Невозможно держаться за руль, потому что он горячий? Есть один простой лайфхак, который спасет ваши руки в жару
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Этот лайфхак точно спасет в жару
Во время жары авто превращается в баню и держаться за руль в таком случае будет просто невозможно. Если вы забыли накрыть лобовое стекло солнцезащитными экранами или не поставили авто в тень, то есть лайфхак, который поможет быстренько охладить руль.
Интернет-издание Pixel Inform поделилось проверенным методом охлаждения автомобиля, не требующим покупки дорогих гаджетов или специальных устройств. Все, что понадобится – это несколько простых вещей.
Что нужно
- махровое полотенце или салфетка из микрофибры;
- бутылка с водой с распылителем (доступна в магазинах бытовой химии или автоаксессуаров).
Позже следует:
- Слегка смочить полотенце, чтобы оно оставалось влажным, но из него не капала вода;
- Осторожно протереть им разогретые детали – руль, сиденье, рычаг переключения передач;
- Дать влаге испариться – именно этот процесс обеспечивает эффективное охлаждение поверхностей, ведь при испарении вода поглощает тепло.
Этот лайфхак основан на естественном принципе: испарение воды снижает температуру.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, как быстро охладить салон автомобиля без кондиционера.