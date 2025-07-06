Невозможно держаться за руль, потому что он горячий? Есть один простой лайфхак, который спасет ваши руки в жару

Этот лайфхак точно спасет в жару

Во время жары авто превращается в баню и держаться за руль в таком случае будет просто невозможно. Если вы забыли накрыть лобовое стекло солнцезащитными экранами или не поставили авто в тень, то есть лайфхак, который поможет быстренько охладить руль.

Интернет-издание Pixel Inform поделилось проверенным методом охлаждения автомобиля, не требующим покупки дорогих гаджетов или специальных устройств. Все, что понадобится – это несколько простых вещей.

Что нужно

махровое полотенце или салфетка из микрофибры;

бутылка с водой с распылителем (доступна в магазинах бытовой химии или автоаксессуаров).

Если салон авто черного цвета, то он быстрее нагреется.

Позже следует:

Слегка смочить полотенце, чтобы оно оставалось влажным, но из него не капала вода; Осторожно протереть им разогретые детали – руль, сиденье, рычаг переключения передач; Дать влаге испариться – именно этот процесс обеспечивает эффективное охлаждение поверхностей, ведь при испарении вода поглощает тепло.

Этот лайфхак основан на естественном принципе: испарение воды снижает температуру.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как быстро охладить салон автомобиля без кондиционера.