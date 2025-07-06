Россия ударила дронами по очередному ТЦК в Украине: что известно о последствиях
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Предварительно, среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет
Россия нанесла очередной удар по ТЦК в Украине. На этот раз под удар попал центр в Кременчуге, что в Полтавской области.
Об этом сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ. По данным военных, атака произошла в 9:35. C помощью ударных БПЛА враг нанес удар по зданию Кременчугского районного ТЦК и СП, а также жилому дому, который расположен рядом.
К счастью, предварительно, среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет.
"На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", — добавили в ВСУ.
Удары по ТЦК
Напомним, что в последнее время россияне активизировали удары по украинским ТЦК. В частности, 3 июля Россия нанесла такой удар в Полтаве. Это нестандартная стратегия врага. Однако существует несколько аспектов, с которыми эти атаки связаны. Подробнее в этом "Телеграф" разбирался в материале "Главная цель ударов…" Почему Россия начала бить по ТЦК, рассказал капитан ВСУ".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно россияне ударили по ТЦК в Кривом Роге. Есть пострадавшие среди гражданских.