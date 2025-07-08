Как превратить балкон в роскошный сад: 5 правил от цветочных дизайнеров

Иногда стоит нарушить правила, чтобы получить неожиданный результат

Небольшой балкон может казаться несущественным местом, но при правильном подходе он способен превратиться в уютный и зелёный оазис. Главное — отказаться от идеи, что ограниченная площадь — это ограниченные возможности.

Своими секретами обустройства сада на балконе поделились дизайнеры Chelsea Flower Show. Некоторые их советы разрушают стереотипы.

Каждый сантиметр имеет значение

При проектировании небольших пространств необходимо учитывать и детально рассматривать каждый сантиметр. Обратите внимание на то, как вы используете пространство, куда падает солнце, какие области можно использовать для хранения, а какие для мебели. Также рассмотрите вид изнутри вашего дома. Мягкая зелень у балконной двери создает плавный, привлекательный переход.

Растения могут смягчать и разрушать границы

Начните свой сад с помещения, используя комнатные растения у порога балконного сада. Это расширит пространство и смягчит границы между двумя зонами, создав большее пространство. Крупные растения могут полностью скрыть такие преграды, как стены или перила, открывая пространство. Если у вас есть большой контейнер с действительно большим кустом, вы можете скрыть стену. Это создаст иллюзию того, что сад больше, чем он есть на самом деле.

Чем больше, тем лучше

Можно ошибочно предположить, что большие контейнеры и растения следует приберечь для больших пространств. Однако, маленькое дерево может преобразить крошечное пространство, добавив высоты и характера. Это также отличный выбор для городских жителей благодаря своей высокой устойчивости к загрязнению.

Сад или балкон небольшого размера также могут выиграть от больших контейнеров, позволяя компоновать в нем разные растения. Одно большое кашпо выглядит лучше, чем много маленьких.

Игра размера и цвета

Вы можете расположить свои кашпо так, чтобы можно было создавать разные по высоте композиции. Например, посадить папоротник, а под ним – небольшое теневыносливое растение.

Контейнеры также отлично подходят для создания эффекта цвета. Например, один контейнер может быть полностью заполнен фиолетовыми растениями, а другой – оранжевыми.

Как продолжение дома

Маленький сад или балкон обладает уникальным качеством ощущения дополнительной комнаты — чего не может предложить большое открытое пространство. Чтобы действительно воспользоваться этим преимуществом, начните относиться к нему как к продолжению вашего дома, будь то с помощью полок или цвета.

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