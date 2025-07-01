Огурцы вырастут крупными и хрустящими: чем их нужно подкормить

Простые правила помогут получить большие и хрустящие плоды

Огурец – это популярный овощ, который многие огородники выращивают самостоятельно. Они не требуют много ухода и особых условий. В то же время есть некоторые особенности, которые помогут вам получить большой урожай.

Издание Actualno.com собрало несколько советов, как лучше выращивать огурцы, чтобы плоды были большими и вкусными.

Как вырастить крупные и хрустящие огурцы

Сажайте огурцы на солнечных и защищенных от ветра местах. При этом участок должен хорошо проветриваться.

Не сажайте огурцы возле помидоров и картофеля, потому что они могут переносить болезни и вредителей.

Мульчирование земли под огурцами перегноем улучшит ее состояние. Тогда овощи будут скорее расти.

Огурцы нуждаются в регулярном поливе. Влажность земли должна составлять 75-85%, чтобы овощи росли и развивались. Иначе листья будут сохнуть, а плоды будут горькими. Важно поливать овощи отстоянной водой, потому что от холодной могут появиться болезни.

Огурцы нуждаются в достаточном поливе, фото Freepik

Чтобы воздух лучше доходил до огурцов, пропалывайте землю и разрыхляйте ее. Но будьте осторожны, чтобы не повредить корни.

Не забывайте о хороших удобрениях. Одним из самых эффективных средств для огурцов является борная кислота. Пропорция – 1 чайная ложка вещества на 10 литров воды. Нужно использовать горячую воду, потому что она растворяется только в такой. Самым действенным будет обрабатывать огурцы вне корня, потому что тогда растения будут быстрее поглощать вещества.

После того, как огурцы начали цвести, нужно подкормить их калийными удобрениями. Пропорция — 20 граммов на 10 литров воды, от чего плоды будут быстрее созревать.

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