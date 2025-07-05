Если не помочь огурцам, будет только пустоцвет. Что сделать для щедрого урожая

Основной прием – удаление верхушки центрального стебля

Огурцы растут практически на каждом огороде, для обильного урожая им необходим правильный уход. Иногда на кустах возникает много пустоцвета, рассказываем, как от него избавиться.

Что такое пустоцвет на огурцах

Пустоцвет – это мужские цветки огурцов, которые не способны к образованию плодов. У пчелоопыляемых сортов на центральном стебле формируются преимущественно мужские цветки. Их можно распознать по тонкой ножке. Из такого цветка никогда не родится огурец, потому что плоды образуются исключительно на женских цветках.

Пустоцвет имеет тонкую ножку

Почему появляется пустоцвет

Есть несколько факторов, способствующих образованию пустоцвета на пчелоопыляемых сортах. В частности это:

температурные стрессы (колебания от +5°C до +15°C)

чрезмерная влажность или пересыхание почвы

нехватка питательных веществ

загущенность посадок

Как уменьшить количество пустоцвета на огурцах

Прищипывание верхушки. Основной прием – удаление верхушки центрального стебля. Это стимулирует образование боковых побегов, на которых формируются преимущественно женские цветки.

Оптимальное расстояние. Важно, чтобы у каждого куста было достаточно жизненного пространства. Хорошее освещение и проветривание обеспечат междурядья 80-90 см, а расстояние между кустами — 50-70 см.

Контролируемый стресс. Надо пропустить один-два полива. Кратковременная "засуха" заставляет растение образовывать больше женских цветков для сохранения вида.

Органическая подкормка. Во время плодоношения огурцов они получают увеличенную концентрацию органических удобрений. Используйте настой куриного помета (0,75 л на 10 л воды), травяные настои (1,5 л на 10 л воды), пепел (2 стакана 10 л воды).

Минеральные удобрения. Чтобы уменьшить количество пустоцвета, используйте монофосфат калия (15 г), аммиака (2 ст. ложки) и янтарной кислоты (2 г) на 10 л воды. Это стимулирует образование завязи.

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