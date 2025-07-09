Три мужа и отсутствие детей: что известно о личной жизни Лии Ахеджаковой
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У Ахеджакова нет детей
Во вторник, 9 июля, известной актрисе Лие Ахеджаковой исполняется 86 лет. После начала вторжения россиян она поддержала Украину и высказалась против войны. За плечами артистки – десятки ролей в кино и театре, а также насыщенная личная жизнь.
"Телеграф" расскажет, с кем состояла в браке известная актриса и замужем ли она сейчас.
Личная жизнь Лии Ахеджаковой
Долгое время актриса не афишировала личную жизнь. Известно, что первым ее мужем был актер Малого театра Валерий Носик. Он играл в фильмах "Операция "И" и другие приключения Шурика", "Преступление и наказание", "Пароль не нужен".
Впрочем, этот брак не продолжался долго. Мужчина начал злоупотреблять алкоголем, а также завел любовницу. Лия рассталась с Носиком и оставила ему свою квартиру в Москве, подаренную ей родителями.
Вторым мужем Ахеджаковой стал художник-график Борис Кочейшвили. Актриса помогала мужу в его работе, продвигая его картины. Также некоторое время Лия сама обеспечивала семью, уже будучи популярной актрисой.
Ахеджакова достигла того, что картины мужа показали на выставке в Париже. С этого времени карьера Кочейшвили начала двигаться вверх. Однако вместо благодарности за помощь, Ахеджакова столкнулась с высокомерным поведением Бориса. К тому же, он не поддержал ее во время смерти мамы в 1990 году. Так брак и распался.
В 2001 году Лия в третий раз вышла замуж за московского фотографа Владимира Персиянинова. Мужчина на 20 лет младше актрисы. Они поселились в загородном доме под Москвой. Детей у супругов так и не появилось.
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