Три мужа и отсутствие детей: что известно о личной жизни Лии Ахеджаковой

У Ахеджакова нет детей

Во вторник, 9 июля, известной актрисе Лие Ахеджаковой исполняется 86 лет. После начала вторжения россиян она поддержала Украину и высказалась против войны. За плечами артистки – десятки ролей в кино и театре, а также насыщенная личная жизнь.

"Телеграф" расскажет, с кем состояла в браке известная актриса и замужем ли она сейчас.

Личная жизнь Лии Ахеджаковой

Долгое время актриса не афишировала личную жизнь. Известно, что первым ее мужем был актер Малого театра Валерий Носик. Он играл в фильмах "Операция "И" и другие приключения Шурика", "Преступление и наказание", "Пароль не нужен".

Актер Валерий Носик, фото из сети

Впрочем, этот брак не продолжался долго. Мужчина начал злоупотреблять алкоголем, а также завел любовницу. Лия рассталась с Носиком и оставила ему свою квартиру в Москве, подаренную ей родителями.

Носик изменил Ахеджаковой, фото из сети

Вторым мужем Ахеджаковой стал художник-график Борис Кочейшвили. Актриса помогала мужу в его работе, продвигая его картины. Также некоторое время Лия сама обеспечивала семью, уже будучи популярной актрисой.

Художник Борис Кочейшвили, фото из сети

Ахеджакова достигла того, что картины мужа показали на выставке в Париже. С этого времени карьера Кочейшвили начала двигаться вверх. Однако вместо благодарности за помощь, Ахеджакова столкнулась с высокомерным поведением Бориса. К тому же, он не поддержал ее во время смерти мамы в 1990 году. Так брак и распался.

Брак Ахеджаковой и Кочейшвили распался, фото из сети

В 2001 году Лия в третий раз вышла замуж за московского фотографа Владимира Персиянинова. Мужчина на 20 лет младше актрисы. Они поселились в загородном доме под Москвой. Детей у супругов так и не появилось.

Ахеджакова и Персиянинов, фото из сети

Ахеджакова состоит в браке с фотографом, фото из сети

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