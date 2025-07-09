Троє чоловіків і відсутність дітей: що відомо про особисте життя Лії Ахеджакової

Ахеджакова не має дітей

У вівторок, 9 липня, відомій акторці Лії Ахеджаковій виповнюється 86 років. Після початку вторгнення росіян вона підтримала Україну та висловилась проти війни. За плечима артистки — десятки ролей у кіно і театрі, а також насичене особисте життя.

"Телеграф" розповість, з ким перебувала у шлюбі відома акторка та чи заміжня зараз.

Особисте життя Лії Ахеджаковій

Довгий час акторка не афішувала особисте життя. Відомо, що першим її чоловіком був актор Малого театру Валерій Носик. Він грав у фільмах "Операція "И" та інші пригоди Шурика", "Злочин і покарання", "Пароль не потрібен".

Актор Валерій Носик, фото з мережі

Утім, цей шлюб не тривав довго. Чоловік почав зловживати алкоголем, а також завів коханку. Лія розлучилась з Носиком і залишила йому свою квартиру у Москві, подаровану їй батьками.

Носик зрадив Ахеджакову, фото з мережі

Другим чоловіком Ахеджакової став художник-графік Борис Кочейшвілі. Акторка допомагала чоловіку в його роботі, просуваючи його картини. Також певний час Лія сама забезпечувала родину, вже будучи популярною акторкою.

Художник Борис Кочейшвілі, фото з мережі

Ахеджаковій досягла того, що картини чоловіка показали на виставці у Парижі. З цього часу кар'єра Кочейшвілі почала рухатися вгору. Однак замість вдячності за допомогу, Ахеджакова зіштовхнулась із зарозумілою поведінкою Бориса. До того ж він не підтримав її під час смерті мами у 1990 році. Так шлюб і розпався.

Шлюб Ахеджакової і Кочейшвілі розпався, фото з мережі

У 2001 році Лія втретє вийшла заміж за московського фотографа Володимира Персіянінова. Чоловік на 20 років молодший за акторку. Вони поселилися у заміському будинку під Москвою. Дітей у подружжя так і не з'явилось.

Ахеджакова і Персіянінов, фото з мережі

Ахеджакова перебуває у шлюбі з фотографом, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав про особисте життя зірки "Місце зустрічі змінити не можна" Людмили Давидової. Вона виходила заміж близько 8 разів.