Его родные избегают публичности: что известно о личной жизни главы МВД Игоря Клименко

О семье чиновника мало что известно

Игорь Клименко ранее возглавлял Национальную полицию Украины, а сейчас является министром внутренних дел. Этот пост он занял после трагической гибели Дениса Монастырского в катастрофе в Броварах. В то же время личную жизнь чиновник не часто комментирует.

"Телеграф" расскажет, что известно о семье министра внутренних дел.

Личная жизнь Игоря Клименко

Министр внутренних дел Украины состоит в браке с женщиной Оксаной. Вместе они воспитывают сына Станислава. В 2021 году стало известно, что жена Клименко имеет в собственности дом более 134 квадратных метров и два земельных участка в Процево Киевской области. Также она владеет земельным участком в Белой Кринице Житомирской области.

Сыну чиновника сейчас около 28 лет. В интервью Радио Свобода Клименко рассказывал, что Станислав работает инженером в Киеве и волонтерит. Также он отметил, что у сына есть проблемы со зрением.

"Он работает обычным инженером. У него просто зрение – минус 9. То есть он это делает. И тоже занимается волонтерством", – сказал Клименко.

Семья Игоря Клименко непублична, фото "Армия Inform"

В 2024 году Клименко рассказал Суспильному, что его сын мобилизовался, когда ему исполнилось 27 лет. Сейчас он проходит военную службу в боевой части: "Могу одно сказать — он стал мужчиной. Настоящим".

В целом министр не освещает свою личную жизнь в социальных сетях. Поэтому в сети невозможно найти фото его жены или сына. Вероятно, они не хотят становиться публичными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о семье нового командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Михаила Драпатого. Жена и сын появлялись в телевизионном сюжете.