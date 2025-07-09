Когда кондиционер — недостижимая мечта: соцсети взорвались шутками о жаре (фото, видео)

Юмор и ирония стали для украинцев способом снизить градус эмоций и хотя бы на миг посмеяться над тем, что переживают все

Июльская жара, охватившая большинство регионов Украины, заставляет людей не только искать тень и холодную воду, но и активно реагировать в сети. Да, сейчас распространяется волна шуток, посвященных аномальной температуре.

"Телеграф" отобрал самые яркие мемы.

Пользователи сравнивают себя с кукурузой, которая под действием солнца превращается в попкорн. Один из самых популярных мемов изображает желтую кукурузу, которая спрашивает: "На дворе жара?", а в ответ — раздраженное "Замолчи" от уже "распухшего" попкорна с лицом, отвлеченным от палящего солнца.

Украинцы активно шутят о жаре

Другие шутки касаются обыденных ситуаций, знакомых каждому. Например, только что вышедший из душа человек вытерся и оделся — и уже снова мокрый от пота. У мема лаконичная подпись — "Лето…".

Украинцы активно шутят о жаре

В еще одном ироническом коллаже использован образ из фильма о Бэтмене: половина лица персонажа Харви Дента – обгорела, вторая – нет. Комментарий к изображению: "Когда сел на солнечную сторону в маршрутке". Это шутка, которая особенно "болит" тем, кто пользуется общественным транспортом в часы пик.

Украинцы активно шутят о жаре

Ситуацию с маршрутками продолжает еще один популярный мем, где супергерои пытаются понять, что случилось с товарищем. Оказывается, он сидел у окна, через которое "дуло", и пожилая пассажирка закрыла его. Результат — перегретый пассажир, чувствующий себя буквально "вареным".

Украинцы активно шутят о жаре

Не менее смешная шутка — о "боковушке" в плацкартном вагоне в +30°. Путешественники легко узнают себя в образе бегемота, лежащего в тесном углу без доступа к свежему воздуху.

Украинцы активно шутят о жаре

Мемы затрагивают и сельскую тематику. Один из них — об обеденной работе на огороде. Двое работников возле раскаленной печи шутят: "Вот ты, Галя, круто придумала — в обед свеклу посапать". Он подчеркивает нерациональность физического труда в жаркие часы дня.

Украинцы активно шутят о жаре

Появилось также видео в стиле POV: зритель "просыпается с утра, а на улице уже +30°", — на фоне — потный певец Джеймс Барун.

А на этой картине в стиле классической живописи женщина лежит, а на нее дует вентилятор. Текст: "Когда знакомые спрашивают, какие у меня планы на сегодня". Мем иронизирует над тем, как в жару главный план – это просто выжить в прохладном месте.

Украинцы активно шутят о жаре

Ироническая надпись: "Небывалая жара поразила сегодня Украину. Старожилы говорят, что в последний раз такая погода была вчера". Мем высмеивает постоянное преувеличение погодных новостей и типичную для лета жару, которая каждый год повторяется.

Украинцы активно шутят о жаре

Когда термометры показывают +35°, а кондиционеры не справляются, остается юмор.

Ранее "Телеграф" публиковал самые меткие и смешные мемы о кабачковом "нашествии".