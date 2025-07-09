Здесь жила элита, а потом была "наливайка": история дома с беседкой на крыше в Днепре

Это здание раньше было доходным домом

В каждом городе есть дома, мимо которых невозможно пройти спокойно. Они чем-то привлекают внимание. В Днепре одним из таких можно считать дом на углу улиц Фабра и Староказацкой. У него величественный фасад, беседки на крыше, нестандартная архитектура. За красивым видом здания длинная и непростая история: с трагедиями, переменами, интересными жильцами и заведениями, которые до сих пор вспоминают местные.

История этого места начинается еще в XVIII веке, когда здесь располагалась торговая площадка. В те времена это была едва ли не окраина Екатеринослава.

Свой нынешний вид здание приобрело в XIX веке, когда его владельцем стал асессор Филипп Андриевский. Он строго запретил перестройку дома вплоть до своей смерти. Одна из возможных причин этого запрета – река Половица, которая протекает под зданиями по улице Фабра (ранее Садовой). Из-за этой подземной реки архитекторы и историки предостерегают от возведения массивных многоэтажных зданий на месте старых домов, опасаясь непредсказуемого поведения подземных вод.

Дом Андриевских в 70-е годы. Фото из архива Марии Самариной

После смерти Филиппа Андриевского его дети приняли решение расширить дом, добавив несколько корпусов по обе стороны от центральной башни. Это позволило значительно увеличить количество сдаваемых комнат. Строительство было завершено всего за пару лет и полностью окупилось. Доход от тридцати девяти квартир превышал 37 тысяч рублей. Эти апартаменты были одними из самых престижных и дорогих в Екатеринославе, предлагая жильцам такие удобства, как общая холодильная камера во дворе. В доме было проведено отопление, были кладовые и прачечная.

Дом быстро стал престижным — здесь жили влиятельные и известные люди. Среди них — владелец крупного кинопрокатного предприятия Спектор, строительные магнаты Джеберарди и Кмит, начальник железной дороги Книппер. Некоторое время в доме проживал и знаменитый историк Дмитрий Яворницкий. В свое время здесь жила сестра Чехова Ольга Книппер с мужем. Она снимала квартиру на семь комнат.

Но Первая мировая война все изменила. Одна из квартир была превращена в госпиталь, а владелец дома Георгий Андриевский погиб на фронте.

Дом Андриевских в 1990-е, фото из коллекции Валентина Старостина

С приходом революции всё изменилось еще сильнее. Семья Андриевских уехала, дом начал ветшать, жильцы не могли оплачивать аренду. В 1920-х его превратили в коммунальное жильё, но лишь на время. Уже после Второй мировой войны здание вновь обрело статус престижного: в нём поселились профессора, партийные чиновники и другие представители городской элиты.

По информации dnepr.info, на месте бывших кладовых некоторое время работала легендарная "чайная №68" — заведение, где вместо чая наливали алкольные напитки. Там регулярно происходили драки, и по многочисленным жалобам жителей её закрыли в начале 1950-х. Но ненадолго — вскоре там появилась "диетическая столовая", в которой готовили плохо, но алкоголь остался прежним. Со временем заведение развилось, улучшило меню и отказалось от традиций.

Беседка на крыше дома Андриевских

В 1980-х годах в подвале дома работала столовая "Спартак". Её клиентами были не только руководители спортивных организаций, но и молодые спортсмены. Для особых гостей использовалась беседка на крыше — официанты доставляли туда блюда с первого этажа. Внутри столовой находилось мозаичное панно, изображающее историю Спартака, а по талонам можно было не только поесть, но и купить дефицитный шоколад.

В 1990-х столовая уступила место полноценному кафе. Сегодня часть дома занимает офисы и магазины.