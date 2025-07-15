В популярном советском фильме внезапно исчезли упоминания об Украине (видео)

Фильм был достаточно обсуждаемым в СССР

В Советском Союзе был популярным фильм "Неисправимый лжец", снятый в 1973 году. В оригинальной версии комедии можно было услышать отдельные слова на украинском, но теперь их вырезали из ленты. Также в СССР был успешным первый фильм-катастрофа "Экипаж", режиссёр которого на днях скончался.

В российских медиа пишут, что советский фильм "Неисправимый лжец" подвергся цензуре в России. В одном из эпизодов главный герой, парикмахер Алексей Тютюрин, спрашивает принца Бурухтании, говорит ли он по-русски. В ответ звучит украинское слово "трошки". Также герой добавляет, что его старшая жена родом из Одессы. В этой сцене участвовали актёры Георгий Вицин и Владимир Этуш.

З фільму "Невиправний брехун" вирізали окремі слова

Теперь в цензурированной версии вместо украинского "трошки" можно услышать российское "чуток". А упоминание об Одессе заменили на российский город Мытищи, расположен недалеко от Москвы. Когда именно произошли такие изменения, неизвестно. Однако можно предположить, что в России вырезали любые упоминания Украины уже после полномасштабного вторжения в наше государство.

Отметим, что в советской ленте "Неисправимый лжец" речь идет о парикмахере, который работает в этой сфере более 20 лет. У мужчины появляется возможность повышения, но руководитель не хочет подписывать ему характеристику. А всё потому, что парикмахера считают лжецом, а также он часто опаздывает. Фильм снимали преимущественно в Москве, а отдельные эпизоды — в Узбекистане.

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