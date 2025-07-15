У популярному радянському фільмі раптово зникли згадки про Україну (відео)

Фільм був доволі обговорюваним у СРСР

У Радянському Союзі був популярним фільм "Невиправний брехун", знятий у 1973 році. В оригінальній версії комедії можна було чути окремі слова українською, але тепер їх вирізали зі стрічки. Також у СРСР був успішним перший фільм-катастрофа "Екіпаж", режисер якого днями помер.

У російських медіа пишуть, що радянський фільм "Невиправний брехун" піддався цензурі у Росії. В одному з епізодів головний герой, перукар Олексій Тютюрин, запитує принца Бурухтанії, чи говорить він російською. У відповідь звучить українське слово "трошки". Також герой додає, що його старша дружина походить із Одеси. У цій сцені брали участь актори Георгій Віцин і Володимир Етуш.

З фільму "Невиправний брехун" вирізали окремі слова

Тепер у цензурованій версії замість українського "трошки" можна почути російське "чуток". А згадку про Одесу замінили на російське місто Митищі, розташованому неподалік Москви. Коли саме відбулися такі зміни, достеменно невідомо. Однак можна припустити, що у Росії вирізали будь-які згадки про Україну вже після повномасштабного вторгнення у нашу державу.

Зазначимо, що у радянській стрічці "Невиправний брехун" йдеться про перукаря, який працює у цій сфері понад 20 років. У чоловіка з'являється можливість підвищення, але керівник не хоче підписувати йому характеристику. А все тому, що перукаря вважають брехуном, а також він часто запізнюється. Фільм знімали здебільшого у Москві, а окремі епізоди — в Узбекистані.

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