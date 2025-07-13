Когда-то в нем водились черепахи, а теперь там мусор и болото: где в Днепре есть "Черепаший пруд"

"Тайная" локация находится в исторической части города

В Днепре есть не только архитектурные достопримечательности, но и уникальные зеленые зоны, которые подойдут для тихого семейного отдыха. К примеру — "Черепаший пруд".

Ранее это уютное, но "скрытое" место в исторической части города Шляховке, было чистым: в нем плавали рыбы и обитали черепахи, благодаря которым водоем и получил свое название (местные иногда называют его "Черепашьим озером").

Сначала здесь был карьер, который затем заполнился родниковой водой. Долгое время в днепровском пруду обитало множество болотных и занесенных в Красную книгу черепах, также в нем встречаются рыбы, ужи, лягушки и утки.

Черепахи в пруду в Днепре Черепахи в пруду в Днепре

Присутствие редких черепах требует сохранения нерушимой экосистемы, чтобы не допустить гибели этих рептилий, однако "Черепаший пруд" последние годы подвергается серьезному загрязнению. Отдыхающие регулярно оставляют бутылки, пакеты и бытовой мусор в прибрежной зоне и в воде. В результате экосистема пруда страдает:

В апреле 2024 года ветеринар Александр Шулешко предупреждал в suspilne.media, что химические вещества из пластика и мусора вызывают заболевания у черепах — их обмен веществ и органы, особенно печень и почки, становятся уязвимыми.

Местные жители уже начали бескорыстную работу по очистке. Последняя уборка пруда прошла в субботу, 5 июля, однако для полного восстановления экосистемы также необходима помощь специалистов и поддержка городской власти.

Черепаший пруд в Днепре на карте:

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