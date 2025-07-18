Больше не нужно гнуть спину. Как сделать своими руками капельный полив

Эта система подойдет для многих растений

Многие люди, живущие в частных домах и имеющие огород, хотят облегчить его полив. Для этого хорошо подойдет капельный полив, который можно сделать без дополнительных затрат.

"Телеграф" расскажет, что для этого нужно, а также как работает эта система полива. Заметим, что ее можно использовать для многих растений, требующих постоянного, но умеренного увлажнения.

Как сделать капельный полив своими руками

Для этого подойдут бутылки из-под воды или напитков, желательно использовать баклажки. Такие емкости содержат больше воды и их нужно будет наполнять не так часто, как маленькие.

Что нужно для капельного полива

бутылки от 5 л;

ушные палочки;

гвоздь или шило.

Чтобы сделать капельный полив своими руками, нужно сделать гвоздями маленькие отверстия на дне бутылки сбоку. В полученные дыры вставить ушные палочки, предварительно разрезанные пополам. Чтобы облегчить прокол бутылки, гвоздь можно нагреть.

Капельный полив своими руками

В просверленное отверстие вставляем обрезанную ушную палочку, чтобы кончик с ватой был наружу. Далее емкость заполняем водой, и с ушных палочек сразу начинает капать вода. Чтобы уменьшить интенсивность потока воды, палочку следует глубже вставить вплоть до ваты. Таким образом получаем баклажку с системой капельного полива. Теперь ее можно поставить возле нужного растения и периодически наполнять водой.

Капельный полив своими руками

Добавим, что капельный полив – метод орошения, когда вода подается непосредственно к корням растений, используя капельницы или ленты с отверстиями. Такой метод подходит для растений, требующих умеренного полива, в частности овощей (огурцы, помидоры, перец, баклажаны, кабачки, тыквы, клубника), ягодных культур (малина, ежевика, черника), цветов (розы, лилии, георгины), зелени и пряных трав, а также плодовых деревьев и кустов (яблони, груши, вишни, смородина, крыжовник).

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