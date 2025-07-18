Більше не треба гнути спину. Як зробити своїми руками крапельний полив

Ця система підійде для багатьох рослин

Чимало людей, що живуть у приватних будинках і мають город, хочуть облегшити його полив. Для цього добре підійде крапельний полив, який можна зробити власноруч без додаткових витрат.

"Телеграф" розповість, що для цього треба, а також як працює ця система поливу. Зауважимо, що її можна використовувати для багатьох рослин, які вимагають постійного, але помірного зволоження.

Як зробити крапельний полив власноруч

Для цього підійдуть пляшки з-під води чи напоїв, бажано використовувати баклажки. Такі ємності вміщують більше води і їх треба буде наповнювати не так часто, як маленькі.

Що треба для крапельного поливу

пляшки від 5 л;

вушні палички;

цвях чи шило.

Аби зробити крапельний полив власноруч, слід зробити цвяхами маленькі отвори на дні пляшки збоку. В отримані дірки вставити вушні палички, які попередньо розрізали навпіл. Щоб полегшити проколювання пляшки, гвіздок можна нагріти.

Крапельний полив своїми руками

У просвердлений отвір вставляємо обрізану вушну паличку, щоб кінчик з ватою був назовні. Далі ємність заповнюємо водою, і з вушних паличок відразу починає капати вода. Аби зменшити інтенсивність потоку води, паличку слід глибше вставити аж до вати. Таким чином отримуємо баклажку з системою крапельного поливу. Тепер її можна поставити біля потрібної рослини і періодично наповнювати водою.

Крапельний полив своїми руками

Додамо, що крапельний полив — метод зрошення, коли вода подається безпосередньо до коренів рослин, використовуючи крапельниці або стрічки з отворами. Такий метод підходить для рослин, які потребують помірного поливу, зокрема овочів (огірки, помідори, перець, баклажани, кабачки, гарбузи, полуниця), ягідних культур (малина, ожина, чорниця), квітів (троянди, лілії, жоржини), зелені та пряних трав, а також плодових дерев і кущів (яблуні, груші, вишні, смородина, аґрус).

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