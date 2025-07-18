Раствор лишь из 2 ингредиентов: полейте этим перец в июле, чтобы увеличить урожай вдвое

Этот бюджетный напиток нужно только разбавить с водой

Чтобы собрать богатый и качественный урожай, важно не только высаживать перец с "друзьями" по грядке, но и грамотно удобрять. Есть одна самодельная смесь из всего двух бюджетных ингредиентов, которая идеально подходит в качестве удобрения для подкормки растения.

Кроме специальных дорогих удобрений, вы можете ускорить рост перца с помощью проверенных домашних средств — простых продуктов с вашей кухни, пишет actualno. Необязательно тратиться на дорогостоящие подкормки с непонятным составом, ведь настоящее "жидкое золото" уже ждет вас в холодильнике.

Чем подкормить перец в июле

Полезный раствор молока и воды в соотношении 1:1 — идеально подходящий для подкормки перцев в середине лета. Почему? Потому что молоко богато кальцием, который крайне важен для предотвращения гниения цветков. Кроме того, оно содержит другие питательные вещества, такие как калий, фосфор и белок, которые способствуют общему росту и здоровью растений.

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Просто смешайте в равных пропорциях немного молока (желательно обезжиренного или с низким содержанием жира) с водой (например, 1 литр молока и 1 литр воды). Не используйте цельное молоко, потому что жир может способствовать росту бактерий и плесени в почве. Эту смесь можно применять раз в 2-3 недели, поливая растения под корень.

Отметим, что подкормки позволяют получить более здоровые плоды и более обильный урожай. Ранее мы писали, чем полить кабачки в июле 2025 года.