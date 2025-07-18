Эта ошибка погубит урожай огурцов и помидоров: что нельзя делать с растениями в жару

Не допускайте избыток влаги у корней своих растений

Хороший урожай зависит от множества факторов. Важно не забывать подкармливать растения, защищать их от вредителей и правильно поливать. Но иногда одна роковая ошибка может свести все усилия к нулю.

Многие огородники одним простым действием способны погубить урожай помидоров и огурцов, а все из-за палящего солнца. Детальнее об этом рассказали в материале Actualno.

Эта ошибка может погубить урожай помидоров и огурцов

Обычная, на первый взгляд, привычка способна погубить урожай огурцов и томатов. И заключается она в слишком обильном поливе растений, особенно в жаркую погоду. Именно из-за этого часто не удается собрать достойный урожай.

Дело в том, что корни, оказавшись в условиях постоянной сырости, становятся легкой добычей для грибков и других болезней. Без доступа к воздуху корни начинают гнить и перестают снабжать растение питанием. Более того, если вы совершаете полив холодной водой, то у растений это вызывает серьезный стресс, который тормозит их развитие.

Первыми симптомами обильного полива являются вялые листья и пожелтение нижней листвы. Если вовремя не вмешаться, растение потеряет силы и вскоре погибает.

Когда и как правильно поливать помидоры и огурцы

Чтобы этого не допустить, нужна корректировка режима полива. Почва должна просыхать между увлажнениями минимум на несколько сантиметров в глубину. Не беритесь за лейку или шланг пока не проверите уровень влажности почвы с помощью пальцем — это простое правило убережет ваш урожай.

Не забывайте, что поливать огурцы и помидоры, как и остальные овощи, следует либо рано утром, либо вечером, когда садится солнце. Лейте воду аккуратно под корень, не задевая листья и стебли.

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