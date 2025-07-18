Ця помилка згубить врожай огірків та помідорів: що не можна робити з рослинами у спеку

Не допускайте надлишок вологи біля коріння своїх рослин

Хороший врожай залежить від багатьох факторів. Важливо не забувати підгодовувати рослини, захищати їх від шкідників та правильно поливати. Але іноді одна фатальна помилка може звести всі зусилля нанівець.

Багато городників однією простою дією здатні занапастити врожай помідорів і огірків, а все через палючий сонце. Детальніше про це розповіли у матеріалі Actualno.

Ця помилка може занапастити врожай помідорів і огірків

Звичайна, на перший погляд, звичка здатна занапастити врожай огірків і томатів. І полягає вона в дуже рясному поливанні рослин, особливо в спекотну погоду. Саме тому часто не вдається зібрати гідний врожай.

Річ у тому, що коріння, опинившись в умовах постійної вогкості, стає легкою здобиччю для грибків та інших хвороб. Без доступу до повітря коріння починає гнити та перестає постачати рослині корисні мінерали. Щобільше, якщо ви робите полив холодною водою, то у рослин це викликає серйозний стрес, який гальмує їх розвиток.

Першими симптомами рясного поливу є мляве листя та пожовтіння нижнього листя. Якщо вчасно не втрутитися, рослина втратить сили й загине.

Коли і як правильно поливати помідори та огірки

Щоб цього не допустити, потрібне коригування режиму поливу. Ґрунт повинен просихати між зволоженнями мінімум на кілька сантиметрів у глибину. Не беріться за лійку або шланг доки не перевірите рівень вологості ґрунту за допомогою пальця — це просте правило вбереже ваш врожай.

Не забувайте, що поливати огірки та помідори, як і інші овочі, слід рано вранці, або ввечері, коли сідає сонце. Лийте воду акуратно під корінь, не зачіпаючи листя та стебла.

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