Не игнорируйте этот признак беды! Почему желтеют листья огурцов и как не остаться без урожая

Пораженные листья засыхают и опадают, ослабляя растение

Чтобы получить качественный урожай огурцов, одних поливов недостаточно — этим овощам нужен постоянный и своевременный уход. Важно не только подкармливать растения, но и внимательно следить за их состоянием.

Незаметная, на первый взгляд, болезнь может быстро уничтожить весь урожай. Речь идет о пероноспорозе, также известном как ложная мучнистая роса.

Одна из участниц сообщества "Пан Томат" в Facebook поделилась фотографией листьев своих огурцов на грядке, на которых видны странные пятна. Женщина поинтересовалась, что не так с ее растениями.

Почему на огурцах желтеют листья

В комментариях пользователи отметили, что куст ее овощей был поражен пероноспорозом или ложной мучнистой росой — грибковым заболеванием, первым признаком которого являются светло-зеленые пятна на листьях. При высокой влажности эта болезнь образует на нижней стороне листьев серый налет. Со временем растение засыхает, а огурцы из-за этого становится мельче и теряют свой вкус.

Пользователи рассказали, что вылечить полностью растение от пероноспороза не удастся, но можно приостановить развитие заболевания. Женщине посоветовали применить фунгициды "Квадрис" и "Фундазол" или биофунгицид "Фитоспорин".

Отметим, что главное — своевременно выявить признаки заражения и принять меры: обработать растения специальными препаратами, обеспечить правильный режим полива и подкормок на открытом грунте. Также важно удалять пораженные листья, чтобы замедлить распространение инфекции.

"Телеграф" писал ранее, что подкормки позволяют получить более здоровые плоды и более обильный урожай. Узнайте, чем полить кабачки в июле 2025 года.