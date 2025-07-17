У украинцев гибнет урожай малины. Что происходит и как его спасти (фото)

Кусты с ягодами могут усыхать по разным причинам, однако спасение есть

Засыхание малины и опадания недозрелых ягод — частая проблема, с которой сталкиваются дачники. У этого явления может быть много причин. Прежде чем принимать меры, важно точно установить источник проблемы и устранить его, чтобы иметь богатый и вкусный урожай малины.

В блоге "Сад. Город. Теплиця" в Фейсбуке у опытных садоводов спросили, почему зеленые кусты растения могут усыхать при созревании ягод. Также отметили, что проблем с поливами нет совсем.

Стоит отметить, что малина, как и все ягодные кусты, очень любит влагу. В жаркое лето при недостатке воды рост побегов замедляется, листья мельчают, желтеют и опадают. Снижается и урожайность: ягоды вырастают мелкими, сухими, теряют сочность и вкус. Поэтому во время активного плодоношения необходимо регулярно поливать кусты.

Почему усыхает малина: причины и фото

Почему малина усыхает Почему малина усыхает

В сети назвали возможные причины усыхания малины. Так, по мнению пользователей, разрушать растение может личинка майского жука (хруща), которая вредит малине, повреждая ее корни. Избавиться от проблемы можно поливом нашатыря: пол бутылки нашатырного спирта на ведро воды.

От майского жука спасет нашатырный спирт. Фото: floristics.info

Другой причиной повреждения малины может быть медведка (капустянка), которая вредит, подгрызая корни куста.

Это один из самых опасных вредителей, который на своем пути уничтожает все живое. Раньше мы писали, как спасти урожай от медведки.