Купить билеты на поезда УЗ – настоящий квест. Украинцы рассказали, как обойти систему

Украинцы устраивают настоящую "охоту" для их приобретения

Купить билеты на поезда в Украине сейчас – настоящий квест. Украинцы массово жалуются на эту проблему с началом летнего сезона, пассажиры делятся лайфхаками, как "отловить" вожделенные билеты.

Украина Анна Меламед поделилась в Facebook печальным опытом попытки купить билеты во Львов, хотя поездов в этом направлении немало. Она пыталась это сделать за 20 дней до поездки.

"Невозможно приобрести билеты Укрзализныця — Ukrzaliznytsia на ни один поезд на Львов за 20 дней до даты! Отслеживание в приложении помогло только понять, что открыта продажа на нужную дату, но висел сайт! Через 3 часа билетов нет! А, нет, вру – аж один билет! Но поездов на Львов десятки. Как вы билеты покупаете?", – написала она.

Пассажиры поделились лайфхаками, как купить билеты

В комментариях украинцы подтвердили, что купить билеты на поезд сейчас очень проблематично. Трудности существуют по всем направлениям, те, кому удалось "отхватить" билет, чувствуют себя счастливчиками.

Авторы публикации дают советы, как увеличить шанс приобрести билет. Рекомендуют попробовать покупать через Приват24, а также пользоваться чат-ботом, который выполняет поиск и предоставляет 15 мин на оплату билета. Еще один совет — покупать билеты не во Львов, а на следующую за ним станцию. Потому что в большие города купить билет труднее.

"Я из Одессы так почти никуда не могу уехать, хотя поездов куча", "Имеет значение день недели. Выходные сложнее. Я беру через Приват24. А еще люблю чат-бот, который выполняет поиск и предоставляет 15 мин на оплату", "Попытайтесь ввести следующую после Львова станцию, или предыдущую перед тем городом, откуда выезжаете, как правило, тогда есть билеты, а в большие города почему-то не дают", — пишут украинцы.

"Укрзализныця" объяснила, почему тяжело купить билеты во Львов

Представитель перевозчика написал, что спрос на направление до Львова очень высокий. Билеты часто раскупают буквально через считанные минуты после открытия продажи.

"Рекомендуем планировать поездку заранее и пользоваться функцией автовыкупа в приложении или на сайте — это значительно повышает шансы получить билеты сразу после появления в продаже", — добавили в УЗ.

Как рассказывал "Телеграф", ранее в сети поделились "лайфхаком", как "поймать" билеты на поезда. Чтобы обойти систему, у вас есть считанные минуты.