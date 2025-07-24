Если эта вещь треснула, то ждите беды. Что может принести в дом сплошной негатив

Эта сломанная вещь может сработать против хозяев дома

В народных традициях считается, что любой оберег — это не просто украшение, а мощный защитный символ для носящего его человека. Однако если он трескается, ломается или теряет целостность, его сила также исчезает.

Более того, по поверьям, поврежденный оберег может не только потерять свои защитные свойства, но и начать притягивать негатив, создавая неспокойную атмосферу в доме, передает "Телеграф".

Сломанный оберег больше не служит защитой, а наоборот – становится "открытым порталом" для постороннего воздействия, тревожных мыслей или болезней. Именно поэтому по традиции его следует или сжечь, или закопать в землю, прежде "поблагодарив" за службу.

Оберег

Кроме того, возможно в вашем доме есть еще одна вещь, по которой дома могут поселиться души умерших. Лучше посмотреть, не храните ли вы ее дома, чтобы не навлечь беду.

Напомним, ранее "Телеграф" писал также, что вы сами можете пригласить в свой дом душу покойника, если будете хранить одну вещь. Выбросьте ее сразу, как только найдете, чтобы она не натворила беды.