Укр

Даже ключи от жилья могут повлиять на благосостояние. Где их точно нельзя бросать

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Ключи от жилья
Ключи от жилья. Фото Коллаж "Телеграфа"

У каждой вещи должно быть свое место дома

Ключи – не просто металлический предмет, а символы защиты и благополучия в доме, считает народная мудрость. То, где вы их храните, может влиять на атмосферу дома, гармонию и даже финансы.

Как и другие предметы, ключи от жилья должны иметь свое место, чтобы они не привлекали в дом проблемы, пишет Ukr.Media. В издании объяснили, где можно и не желательно оставлять ключи.

Где их можно положить:

  • В прихожей, у входа — на крючке, в красивой коробочке или заказать для них специальное блюдце для мелочей. Тем самым вы "закупориваете" дома позитив, чувство защищенности и контроля над пространством;
  • Рядом с денежным талисманом – монетой или купюрой, свернутой особым образом;
  • Очищайте их от пыли – регулярно протирайте ключи, чтобы не накапливалась отрицательная энергия.

А если вы переехали в другое место, новые ключи сразу нужно положить на почетное место в новом доме, а рядом — монету.

Где нельзя хранить ключи от жилья
Поднос для ключей

Где хранить ключи не желательно:

  • На обеденном или кухонном столе — считается, что это привлекает финансовые трудности, ссоры и хаос, то есть — сплошные неприятности;
  • В карманах одежды, разбросанной по дому;
  • В лежащих на полу сумках — это создает чувство беспорядка и "распыляет" энергию дома.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая вещь может принести беду в ваш дом в виде застоя, одиночества и несчастья.

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#Приметы #Ключи #Поверья