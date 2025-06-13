Призрак Анны и изменяющие лицо зеркала: мистический музей в сердце Луцка

Стены шепчут, пол помнит шаги веков, а тьма сохраняет не только тишину, но и тени тех, кто когда-то здесь жил.

Несчастная любовь вызвала немало историй о привидениях в Луцке. Это и призрак девушки в замке Любарта, и легенда о мистическом создании в подземельях Окольного замка.

В самом сердце Луцка с 2023 года заработал новый туристический объект — подземелье. Вместе с ним ожили и легенды, которые раньше хранились только в преданиях. Сейчас здесь создали музейное пространство, которое хранит не только историю, но и… что-то большее.

Город под городом

Работники пространства рассказывают о привидении Анны Войтеховой — жены луцкого столяра, которую несколько столетий назад казнили на Площади Рынок по обвинению в супружеской измене. Ее история трагическая — она стала жертвой запретной любви с польским врачом Станиславом Хрустелем. Влюбленных поймали, и суд вынес приговор – смерть. Но если Хрустелю чудом удалось убежать, Анна приняла свою судьбу. Говорят, ее душа до сих пор не нашла покоя: призрак женщины блуждает по подземельям, тихо причитает и ищет того, кто когда-то пообещал любить ее вечно. Чтобы напомнить о трагической любви, создали голограмму "поселившегося" призрака в одной из комнат.

Призрак Анны Войтеховой

Это подземелье было тайным — о нем нет упоминаний в письменных источниках. Его площадь 170 кв.метров в настоящее время превращена в современное интерактивное музейное пространство. Всего в 18 комнатах и 4 коридорах можно увидеть интерактивные экспозиции: галерею рыцарства, учебный класс иезуитов, силиконового монаха и т. д. А еще — сфотографироваться в зеркалах, которые до неузнаваемости изменяют изображение.

В подземельях ожили легенды о любви, рыцарях и привидениях В Луцке создали музей с голограммами и привидениями Подземелья Луцка открыли тайны

Среди подземелий можно увидеть подвижную скульптуру из силикона

Ранее "Телеграф" рассказывал о Подгорецком замке на Львовщине. Здесь, по легенде, ревнивый мужчина замуровал свою женщину прямо в стене — так родился призрак "Белой дамы".