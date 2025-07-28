Адская жара наконец-то даст Днепру отдохнуть: синоптики назвали даты

Днепрянам следует набраться терпения

Аномальная жара в Украине не прекращается, например, в Днепре температура воздуха достигает более 30 градусов тепла. Стало известно, когда придет похолодание.

"Телеграф", ссылаясь на meteo расскажет, чего ждать жителям Днепра. Какая будет температура в этом регионе?

Согласно прогнозам, предоставленным синоптиками, незначительное похолодание в Днепре наступит только во второй декаде августа, а сама с 13 августа. Тогда в городе будут идти дожди, которые принесут долгожданное облегчение от изнуряющей жары. Температура упадет до более удобных от +18 до +29 градусов тепла.

Погода в Днепре в августе.

Ну а пока жителям Днепра следует набраться терпения, ведь жара продлится еще много дней. Жарче всего будет с 28 июля по 11 августа, в некоторые дни будет даже облачно. А вот перед похолоданием (11 августа) ударит до +39 градусов тепла.

Как спастись от жары?

Современные технологии приходят на помощь в борьбе с экстремальными температурами. Искусственный интеллект для "Телеграфа" сформировал комплекс рекомендаций, как защитить себя в жару. Эти советы помогут сохранить здоровье и комфорт.

В нашей инфографике подробные рекомендации по питьевому режиму, правильной одежде, охлаждению помещения и распознаванию опасных симптомов теплового удара.

Защита от жары

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким регионам не повезет с погодой в последние дни июля.