Пекельна спека нарешті дасть Дніпру перепочити: синоптики назвали дати

Дніпрянам слід набратись терпіння

Аномальна спека в Україні не припиняється, наприклад, у Дніпрі температура повітря досягає більш як 30 градусів тепла. Натомість, стало відомо, коли прийде похолодання.

"Телеграф", посилаючись на meteo розповість, чого очікувати жителям Дніпра. Яка буде температура у цьому регіоні?

Згідно з прогнозами, які надали синоптики, незначне похолодання у Дніпрі настане лише у другій декаді серпня, а сама з 13 серпня. Тоді у місті йтимуть дощі, які принесуть довгоочікуване полегшення від виснажливої спеки. Температура впаде до більш комфортних від +18 до +29 градусів тепла.

Погода у Дніпрі в серпні

Ну а поки жителям Дніпра слід набратись терпіння, адже спека триватиме ще багато днів. Найспекотніше буде з 28 липня по 11 серпня, в деякі дні буде навіть хмарно. А ось перед похолоданням (11 серпня) вдарить аж до +39 градусів тепла.

Як рятуватись від спеки?

Сучасні технології приходять на допомогу у боротьбі з екстремальними температурами. Штучний інтелект для "Телеграфу" сформував комплекс рекомендацій, як захистити себе у спеку. Ці поради допоможуть зберегти здоров'я та комфорт.

В нашій інфографіці детальні рекомендації щодо питного режиму, правильного одягу, охолодження помешкання та розпізнавання небезпечних симптомів теплового удару.

Захист від спеки

Раніше "Телеграф" розповідав, яким регіонам не пощастить з погодою в останні дні липня.