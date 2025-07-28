Пекельна спека нарешті дасть Дніпру перепочити: синоптики назвали дати
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Дніпрянам слід набратись терпіння
Аномальна спека в Україні не припиняється, наприклад, у Дніпрі температура повітря досягає більш як 30 градусів тепла. Натомість, стало відомо, коли прийде похолодання.
"Телеграф", посилаючись на meteo розповість, чого очікувати жителям Дніпра. Яка буде температура у цьому регіоні?
Згідно з прогнозами, які надали синоптики, незначне похолодання у Дніпрі настане лише у другій декаді серпня, а сама з 13 серпня. Тоді у місті йтимуть дощі, які принесуть довгоочікуване полегшення від виснажливої спеки. Температура впаде до більш комфортних від +18 до +29 градусів тепла.
Ну а поки жителям Дніпра слід набратись терпіння, адже спека триватиме ще багато днів. Найспекотніше буде з 28 липня по 11 серпня, в деякі дні буде навіть хмарно. А ось перед похолоданням (11 серпня) вдарить аж до +39 градусів тепла.
Як рятуватись від спеки?
Сучасні технології приходять на допомогу у боротьбі з екстремальними температурами. Штучний інтелект для "Телеграфу" сформував комплекс рекомендацій, як захистити себе у спеку. Ці поради допоможуть зберегти здоров'я та комфорт.
В нашій інфографіці детальні рекомендації щодо питного режиму, правильного одягу, охолодження помешкання та розпізнавання небезпечних симптомів теплового удару.
Раніше "Телеграф" розповідав, яким регіонам не пощастить з погодою в останні дні липня.