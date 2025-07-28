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Проходил детектор лжи и ездил в АТО: куда пропал экс-министр обороны Украины Полторак

Автор
Виктория Козар
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Где сейчас Степан Полторак
Где сейчас Степан Полторак. Фото Коллаж "Телеграфа"

В 2015 году Полторак получил звание генерала армии Украины

Украинский генерал Степан Полторак в 2014-2019 годах был министром обороны Украины. На это время пришлось начало вооруженной агрессии россиян на Донбассе, которая произошла по приказу диктатора Путина. Полторак долго реализовывал себя в военном деле, а затем исчез со всех радаров.

"Телеграф" расскажет больше о карьере бывшего министра обороны Украины, а также где он сейчас.

Что известно о Степане Полтораке

Полторак родился в 1965 году в селе Веселая Долина Одесской области. Учился в военном училище МВД СССР в Кирове. Позже получил образование в Военной академии Вооруженных сил Украины. Параллельно вел научную деятельность, в частности стал кандидатом педагогических наук и доктором наук по государственному управлению.

В 1983 году Полторак начал военную службу: сначала был командиром взвода, а позже начал руководить батальоном, бригадой, полком. В 2002 году Степана был назначен начальником Академии внутренних войск МВД Украины.

Степан Полторак карьера
Степан Полторак руководил Академией внутренних войск МВД, фото ukurier.gov.ua

Полторак стал известен на всю Украину после Революции Достоинства. В 2014 году и. о. президента Украины Александр Турчинов избрал Полторака командующим Национальной гвардией Украины. Вскоре он снова "вырос" в звании, на этот раз — к генерал-полковнику.

В 2014 году Полторак стал министром обороны. Перед тем, как занять этот пост, он проходил детектор лжи. Так что Степан был первым министром в Украине, кто проходил такую процедуру. Вскоре тогдашний президент Петр Порошенко присвоил Полтораку звание генерала армии. Также он стал членом Совета национальной безопасности и обороны.

Полторак министр обороны
Полторак был министром обороны, фото из сети

Полторак стал министром обороны в тот период, когда россияне начали боевые действия на Донбассе. Он докладывал обществу о положении дел на фронте, став медийной личностью. Также Степан работал над реализацией реформы, которая предусматривала внедрение в украинском войске стандартов НАТО.

В 2018 году генерал уволился с военной службы, однако продолжал работать в Минобороны как гражданский. В прессе тогда писали, что министр сделал это, чтобы не потерять должность, поскольку с 2019 года руководителем ведомства должен был стать гражданский.

Полторак карьера
В 2018 году Полторак уволился с военной службы, фото file.liga.net

В 2019 году в СМИ писали, что президент Владимир Зеленский будто бы толкнул Полторака. Инцидент произошел во время презентации мобильных жилых модулей для военных. Однако пресс-секретарь Минобороны заявила, что медиа все неправильно поняли, и что такого инцидента не было. В том же году генерал подал в отставку с должности начальника Минобороны.

Зеленский будто бы толкнул Полторака

Где сейчас Степан Полторак

Сейчас экс-министр обороны не показывает свою жизнь в соцсетях. Перед полномасштабным наступлением россиян он обнародовал сообщение, в котором призвал украинский народ объединяться. В частности, бывший чиновник добавил, что нужно помогать армии, ведь только так можно преодолеть врагов.

В декабре 2022 Степан поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины. Экс-министр подчеркнул, что радуется своему сотрудничеству с представителями военного дела и поблагодарил их за службу.

Где сейчас Степан Полторак
Степан Полторак в 2019 году, фото с его страницы в фейсбуке

С того времени Полторак ничего не публикует на своей странице в фейсбуке. Он полностью исчез из информационного пространства и не дает интервью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда пропал бывший начальник госохраны Валерий Гелетей. Его называли "охранником" первых лиц государства.

Теги:
#Минобороны #Генерал #Степан Полторак