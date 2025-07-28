Проходил детектор лжи и ездил в АТО: куда пропал экс-министр обороны Украины Полторак

В 2015 году Полторак получил звание генерала армии Украины

Украинский генерал Степан Полторак в 2014-2019 годах был министром обороны Украины. На это время пришлось начало вооруженной агрессии россиян на Донбассе, которая произошла по приказу диктатора Путина. Полторак долго реализовывал себя в военном деле, а затем исчез со всех радаров.

"Телеграф" расскажет больше о карьере бывшего министра обороны Украины, а также где он сейчас.

Что известно о Степане Полтораке

Полторак родился в 1965 году в селе Веселая Долина Одесской области. Учился в военном училище МВД СССР в Кирове. Позже получил образование в Военной академии Вооруженных сил Украины. Параллельно вел научную деятельность, в частности стал кандидатом педагогических наук и доктором наук по государственному управлению.

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В 1983 году Полторак начал военную службу: сначала был командиром взвода, а позже начал руководить батальоном, бригадой, полком. В 2002 году Степана был назначен начальником Академии внутренних войск МВД Украины.

Степан Полторак руководил Академией внутренних войск МВД, фото ukurier.gov.ua

Полторак стал известен на всю Украину после Революции Достоинства. В 2014 году и. о. президента Украины Александр Турчинов избрал Полторака командующим Национальной гвардией Украины. Вскоре он снова "вырос" в звании, на этот раз — к генерал-полковнику.

В 2014 году Полторак стал министром обороны. Перед тем, как занять этот пост, он проходил детектор лжи. Так что Степан был первым министром в Украине, кто проходил такую процедуру. Вскоре тогдашний президент Петр Порошенко присвоил Полтораку звание генерала армии. Также он стал членом Совета национальной безопасности и обороны.

Полторак был министром обороны, фото из сети

Полторак стал министром обороны в тот период, когда россияне начали боевые действия на Донбассе. Он докладывал обществу о положении дел на фронте, став медийной личностью. Также Степан работал над реализацией реформы, которая предусматривала внедрение в украинском войске стандартов НАТО.

В 2018 году генерал уволился с военной службы, однако продолжал работать в Минобороны как гражданский. В прессе тогда писали, что министр сделал это, чтобы не потерять должность, поскольку с 2019 года руководителем ведомства должен был стать гражданский.

В 2018 году Полторак уволился с военной службы, фото file.liga.net

В 2019 году в СМИ писали, что президент Владимир Зеленский будто бы толкнул Полторака. Инцидент произошел во время презентации мобильных жилых модулей для военных. Однако пресс-секретарь Минобороны заявила, что медиа все неправильно поняли, и что такого инцидента не было. В том же году генерал подал в отставку с должности начальника Минобороны.

Зеленский будто бы толкнул Полторака

Где сейчас Степан Полторак

Сейчас экс-министр обороны не показывает свою жизнь в соцсетях. Перед полномасштабным наступлением россиян он обнародовал сообщение, в котором призвал украинский народ объединяться. В частности, бывший чиновник добавил, что нужно помогать армии, ведь только так можно преодолеть врагов.

В декабре 2022 Степан поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины. Экс-министр подчеркнул, что радуется своему сотрудничеству с представителями военного дела и поблагодарил их за службу.

Степан Полторак в 2019 году, фото с его страницы в фейсбуке

С того времени Полторак ничего не публикует на своей странице в фейсбуке. Он полностью исчез из информационного пространства и не дает интервью.

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