Проходив детектор брехні та їздив в АТО: куди зник ексміністр оборони України Полторак

У 2015 році Полторак отримав звання генерала армії України

Український генерал Степан Полторак у 2014—2019 роках був міністром оборони України. На цей час припав початок збройної агресії росіян на Донбасі, яка відбулась за наказу диктатора Путіна. Полторак довго реалізовував себе у військовій справі, а потім зник з усіх радарів.

"Телеграф" розповість більше про кар'єру колишнього міністра оборони України, а також де він зараз.

Що відомо про Степана Полторака

Полторак народився в 1965 році у селі Весела Долина, що на Одещині. Навчався у військовому училищі МВС СРСР в Кірові. Згодом здобув освіту у Військовій академії Збройних сил України. Паралельно провадив наукову діяльність, зокрема став кандидатом педагогічних наук і доктором наук із державного управління.

У 1983 році Полторак почав військову службу: спершу був командиром взводу, а пізніше почав керувати батальйоном, бригадою, полком. У 2002 році Степана призначили начальником Академії внутрішніх військ МВС України. А через 5 років йому надали військове звання генерал-лейтенанта.

Степан Полторак керував Академією внутрішніх військ МВС, фото ukurier.gov.ua

Полторак став відомим на всю Україну після Революції Гідності. У 2014 році в. о. президента України Олександр Турчинов обрав Полторака командувачем Національної гвардії України. Незабаром він знову "виріс" у званні, цього разу — до генерал-полковника.

У 2014 році Полторак став міністром оборони. Перед тим, як обійняти цю посаду, він проходив детектор брехні. Тож Степан був першим міністром в Україні, хто проходив таку процедуру. Невдовзі тодішній президент Петро Порошенко надав Полтораку звання генерала армії. Також він став членом Ради національної безпеки та оборони.

Полторак був міністром оборони, фото з мережі

Полторак став міністром оборони у той період, коли росіяни почали бойові дії на Донбасі. Він доповідав суспільству про стан справ на фронті, ставши медійною особистістю. Також Степан працював над реалізацією реформи, яка передбачала запровадження в українському війську стандартів НАТО.

У 2018 році генерал звільнився з військової служби, однак продовжував працювати у Міноборони як цивільний. У пресі тоді писали, що міністр зробив це, аби не втратити посаду, оскільки з 2019 року керівником відомства мав стати цивільний.

У 2018 Полторак звільнився з військової служби, фото file.liga.net

У 2019 році у ЗМІ писали, що президент Володимир Зеленський начебто штовхнув Полторака. Інцидент відбувся під час презентації мобільних житлових модулів для військових. Проте прессекретар Міноборони заявила, що медіа все неправильно зрозуміли, і що такого інциденту не було. У тому ж році генерал подав у відставку з посади начальника Міноборони.

Зеленський нібито штовхнув Полторака

Де зараз Степан Полторак

Зараз ексміністр оборони не показує своє життя у соцмережах. Перед повномасштабним наступом росіян він оприлюднив допис, в якому закликав український народ об'єднуватися. Зокрема, колишній чиновник додав, що потрібно допомагати армії, адже лише так можна подолати ворогів.

У грудні 2022 року Степан привітав військових з Днем Збройних Сил України. Ексміністр наголосив, що радіє своєму співробітництву з представниками військової справи та подякував їм за службу.

Степан Полторак у 2019 році, фото з його сторінки у фейсбуці

Відтоді Полторак нічого не публікує на своїй сторінці у фейсбуці. Він повністю зник з інформаційного простору та не дає інтерв'ю.

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