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Проходив детектор брехні та їздив в АТО: куди зник ексміністр оборони України Полторак

Автор
Вікторія Козар
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Де зараз Степан Полторак
Де зараз Степан Полторак. Фото Колаж "Телеграфу"

У 2015 році Полторак отримав звання генерала армії України

Український генерал Степан Полторак у 2014—2019 роках був міністром оборони України. На цей час припав початок збройної агресії росіян на Донбасі, яка відбулась за наказу диктатора Путіна. Полторак довго реалізовував себе у військовій справі, а потім зник з усіх радарів.

"Телеграф" розповість більше про кар'єру колишнього міністра оборони України, а також де він зараз.

Що відомо про Степана Полторака

Полторак народився в 1965 році у селі Весела Долина, що на Одещині. Навчався у військовому училищі МВС СРСР в Кірові. Згодом здобув освіту у Військовій академії Збройних сил України. Паралельно провадив наукову діяльність, зокрема став кандидатом педагогічних наук і доктором наук із державного управління.

У 1983 році Полторак почав військову службу: спершу був командиром взводу, а пізніше почав керувати батальйоном, бригадою, полком. У 2002 році Степана призначили начальником Академії внутрішніх військ МВС України. А через 5 років йому надали військове звання генерал-лейтенанта.

Степан Полторак кар'єра
Степан Полторак керував Академією внутрішніх військ МВС, фото ukurier.gov.ua

Полторак став відомим на всю Україну після Революції Гідності. У 2014 році в. о. президента України Олександр Турчинов обрав Полторака командувачем Національної гвардії України. Незабаром він знову "виріс" у званні, цього разу — до генерал-полковника.

У 2014 році Полторак став міністром оборони. Перед тим, як обійняти цю посаду, він проходив детектор брехні. Тож Степан був першим міністром в Україні, хто проходив таку процедуру. Невдовзі тодішній президент Петро Порошенко надав Полтораку звання генерала армії. Також він став членом Ради національної безпеки та оборони.

Полторак міністр оборони
Полторак був міністром оборони, фото з мережі

Полторак став міністром оборони у той період, коли росіяни почали бойові дії на Донбасі. Він доповідав суспільству про стан справ на фронті, ставши медійною особистістю. Також Степан працював над реалізацією реформи, яка передбачала запровадження в українському війську стандартів НАТО.

У 2018 році генерал звільнився з військової служби, однак продовжував працювати у Міноборони як цивільний. У пресі тоді писали, що міністр зробив це, аби не втратити посаду, оскільки з 2019 року керівником відомства мав стати цивільний.

Полторак кар'єра
У 2018 Полторак звільнився з військової служби, фото file.liga.net

У 2019 році у ЗМІ писали, що президент Володимир Зеленський начебто штовхнув Полторака. Інцидент відбувся під час презентації мобільних житлових модулів для військових. Проте прессекретар Міноборони заявила, що медіа все неправильно зрозуміли, і що такого інциденту не було. У тому ж році генерал подав у відставку з посади начальника Міноборони.

Зеленський нібито штовхнув Полторака

Де зараз Степан Полторак

Зараз ексміністр оборони не показує своє життя у соцмережах. Перед повномасштабним наступом росіян він оприлюднив допис, в якому закликав український народ об'єднуватися. Зокрема, колишній чиновник додав, що потрібно допомагати армії, адже лише так можна подолати ворогів.

У грудні 2022 року Степан привітав військових з Днем Збройних Сил України. Ексміністр наголосив, що радіє своєму співробітництву з представниками військової справи та подякував їм за службу.

Де зараз Степан Полторак
Степан Полторак у 2019 році, фото з його сторінки у фейсбуці

Відтоді Полторак нічого не публікує на своїй сторінці у фейсбуці. Він повністю зник з інформаційного простору та не дає інтерв'ю.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник колишній начальник держохорони Валерій Гелетей. Його називали "охоронцем" перших осіб держави.

Теги:
#Міноборони #Генерал #Степан Полторак