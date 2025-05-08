Был "голосом Майдана" и пошел в политику: где сейчас экс-министр культуры Евгений Нищук

Актер защищал Украину от российских окупантов

Евгений Нищук — известный украинский актер, бывший министр культуры Украины. Также он принимал участие в Оранжевой революции и Евромайдане, став модератором этих событий. Впоследствии Нищук стал реже появляться в информационном пространстве, как и экс-нардеп Владимир Парасюк.

"Телеграф" расскажет о карьере актера, чем отметился и где он сейчас.

Биография Евгения Нищука

Нищук появился на свет в 1972 году в Ивано-Франковске. Получил образование актера в Киевском университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Окончив вуз, начал работать в театральной мастерской "Созвездие".

Нищук выступал в театре "Ателье 16" и театре поэзии "Мушля". Он исполнял главные роли в постановках "Орфей" и "Заветное". В то же время Евгений был ведущим разных фестивалей, государственных мероприятий и концертов.

Евгений Нищук, фото театра имени Ивана Франко

Преуспев в актерском деле, Нищук начал реализовывать политические амбиции. В частности, в 2007 году он представил свою кандидатуру в Верховную Раду от блока "Наша Украина – Народная самооборона". Однако тогда ему не удалось пройти.

Евгений отметился и тем, что был участником важных исторических событий Украины: Оранжевой революции и Революции Достоинства. Он стал модератором тех исторических событий, поэтому мужчину назвали "голосом Майдана".

Евгений Нищук был "голосом" Майдана, фото из сети

Так, после окончания событий Евромайдана Нищука назначили министром культуры. На этом посту Евгений предложил запретить въезд в Украину российским артистам, которые поддерживают военные действия против Украины.

Евгений входил в Конкурсную комиссию, которая выдвигала кандидатуры на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Также он входил в комиссию, которая отбирала кандидатов в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Нищук был министром культуры, фото из сети

В 2015 году Евгений стал актером Национального театра имени Ивана Франко. Самые известные постановки с его участием — "Украденное счастье", "Три товарища", "Свадьба Фигаро", "Момент любви".

Нищук приобщился к тому, чтобы международное сообщество признало Голодомор геноцидом украинского народа. Для этого он ездил с проектом "Панихида по Голодомору" в разные страны мира: Великобританию, Чехию, Словакию, Польшу, Францию, Израиль и Нидерланды.

Нищук распространял правду о Голодоморе, фото LIGA.net

В 2016 году Нищук стал министром культуры в правительстве Владимира Гройсмана. На этой должности создал "Украинский институт книги" для популяризации украинской литературы и инициировал проект "Горькая полынь. Черная тень 1932-1933 годов", который раскрывает ужасные преступления советской власти против украинцев.

Также в 2021 году вошел в политсовет партии "Украинская стратегия Гройсмана" и возглавил Ивано-Франковскую областную организацию этой политической силы.

Где сейчас Евгений Нищук

В начале полномасштабного вторжения России против Украины, Евгений записался в терроборону. Вместе с другими добровольцами он выполнял задачи в Киевской области. Позже Нищук пополнил ряды ВСУ. Он служил в подразделении аэроразведки на Юге Украины.

Нищук защищал Украину от оккупантов, фото из сети

В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Нищука главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. В 2024 году Евгения назначили генеральным директором —художественным руководителем театра имени Ивана Франко, в котором он работает актером с 2015 года.

Евгений Нищук теперь возглавляет театр имени Ивана Франко, фото из сети

Актер делился, что после перехода на эту должность его уволили с военной службы в запас. Он добавил, что служил 2 года и стал участником боевых действий.

Сейчас Евгений часто дает интервью разным медиа, где рассказывает о том, как меняется украинский театр в условиях войны, какая ситуация с финансами, а также о поиске спонсоров. Актер призвал изучать и общаться на украинском, особенно тех, кто живет за границей. Ведь это формирует впечатление об украинцах в разных странах мира.

Евгений находится в отношениях с девушкой, которая на 18 лет младше его. Это Анастасия Блажчук, которая также играет в театре имени Франко. У них появилось двое детей – сын и дочь.

Нищук играл с любимой в одном спектакле, фото Молодого театра

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