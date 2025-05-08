Был "голосом Майдана" и пошел в политику: где сейчас экс-министр культуры Евгений Нищук
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Актер защищал Украину от российских окупантов
Евгений Нищук — известный украинский актер, бывший министр культуры Украины. Также он принимал участие в Оранжевой революции и Евромайдане, став модератором этих событий. Впоследствии Нищук стал реже появляться в информационном пространстве, как и экс-нардеп Владимир Парасюк.
"Телеграф" расскажет о карьере актера, чем отметился и где он сейчас.
Биография Евгения Нищука
Нищук появился на свет в 1972 году в Ивано-Франковске. Получил образование актера в Киевском университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Окончив вуз, начал работать в театральной мастерской "Созвездие".
Нищук выступал в театре "Ателье 16" и театре поэзии "Мушля". Он исполнял главные роли в постановках "Орфей" и "Заветное". В то же время Евгений был ведущим разных фестивалей, государственных мероприятий и концертов.
Преуспев в актерском деле, Нищук начал реализовывать политические амбиции. В частности, в 2007 году он представил свою кандидатуру в Верховную Раду от блока "Наша Украина – Народная самооборона". Однако тогда ему не удалось пройти.
Евгений отметился и тем, что был участником важных исторических событий Украины: Оранжевой революции и Революции Достоинства. Он стал модератором тех исторических событий, поэтому мужчину назвали "голосом Майдана".
Так, после окончания событий Евромайдана Нищука назначили министром культуры. На этом посту Евгений предложил запретить въезд в Украину российским артистам, которые поддерживают военные действия против Украины.
Евгений входил в Конкурсную комиссию, которая выдвигала кандидатуры на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Также он входил в комиссию, которая отбирала кандидатов в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
В 2015 году Евгений стал актером Национального театра имени Ивана Франко. Самые известные постановки с его участием — "Украденное счастье", "Три товарища", "Свадьба Фигаро", "Момент любви".
Нищук приобщился к тому, чтобы международное сообщество признало Голодомор геноцидом украинского народа. Для этого он ездил с проектом "Панихида по Голодомору" в разные страны мира: Великобританию, Чехию, Словакию, Польшу, Францию, Израиль и Нидерланды.
В 2016 году Нищук стал министром культуры в правительстве Владимира Гройсмана. На этой должности создал "Украинский институт книги" для популяризации украинской литературы и инициировал проект "Горькая полынь. Черная тень 1932-1933 годов", который раскрывает ужасные преступления советской власти против украинцев.
Также в 2021 году вошел в политсовет партии "Украинская стратегия Гройсмана" и возглавил Ивано-Франковскую областную организацию этой политической силы.
Где сейчас Евгений Нищук
В начале полномасштабного вторжения России против Украины, Евгений записался в терроборону. Вместе с другими добровольцами он выполнял задачи в Киевской области. Позже Нищук пополнил ряды ВСУ. Он служил в подразделении аэроразведки на Юге Украины.
В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Нищука главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. В 2024 году Евгения назначили генеральным директором —художественным руководителем театра имени Ивана Франко, в котором он работает актером с 2015 года.
Актер делился, что после перехода на эту должность его уволили с военной службы в запас. Он добавил, что служил 2 года и стал участником боевых действий.
Сейчас Евгений часто дает интервью разным медиа, где рассказывает о том, как меняется украинский театр в условиях войны, какая ситуация с финансами, а также о поиске спонсоров. Актер призвал изучать и общаться на украинском, особенно тех, кто живет за границей. Ведь это формирует впечатление об украинцах в разных странах мира.
Евгений находится в отношениях с девушкой, которая на 18 лет младше его. Это Анастасия Блажчук, которая также играет в театре имени Франко. У них появилось двое детей – сын и дочь.
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