Отдыхал в компании сына диктатора Чаушеску: как в молодости выглядел легендарный тренер Луческу

Луческу построил блестящую тренерскую карьеру

Сегодня, 29 июля, отмечает 80-й день рождения бывший тренер клубов "Шахтер" и "Динамо" Мирча Луческу. Несмотря на румынское происхождение, он стал настоящей легендой украинского футбола. Луческу за свою карьеру получил 37 титулов, в том числе вместе с донецким "Шахтером" он получил Кубок УЕФА.

"Телеграф" решил вспомнить, как начиналась карьера выдающегося тренера, и каким он был в молодости.

Мирча Луческу в молодости

Луческу родился в 1945 году в Бухаресте. Семья жила скромно. После окончания школы он поступил на факультет внешней торговли, потому что хотел построить карьеру в посольстве. В то же время потенциал к футболу в Мирче заметили еще в школе. Так в 1964 году он дебютировал в бухарестском клубе "Динамо" как нападающий. Через два сезона команда стала чемпионом Румынии.

Мирча Луческу в молодости, фото Getty Images

В 1965 году Луческу взяли в аренду в клуб второго дивизиона "Штиинца", занявшего вторую строчку в Лиге II в сезоне 1965/66. За два сезона Луческу провел 39 игр, в которых забил 12 голов. Перед сезоном 1967/68 Луческу вернулся в "Динамо", где впоследствии принес команде Кубок Румынии.

В 1966 году Мирча впервые сыграл в сборной Румынии. Это произошло в отборочном матче к Евро-1968 со Швейцарией, который закончился со счетом 4:2. В 1960 году Луческу стал капитаном сборной в товарищеском матче против Англии. Игра на "Уэмбли" завершилась со счетом 1:1. В составе сборной футболист участвовал в 4 квалификациях к чемпионату Европы и 3 квалификациям к Чемпионату мира.

Мирча Луческу на футбольном поле, фото Getty Images

Впоследствии Мирча стал главным футболистом бухарестского "Динамо", забив 8 голов в 28 матчах чемпионата. Он даже получил звание лучшего игрока Румынии-1969. Вскоре футболист дебютировал в еврокубках, проведя 1 матч в Кубке обладателей кубков.

В бухарестском "Динамо" Мирча играл до 1977 года. За этот период он с командой завоевал еще 4 титула чемпиона Румынии, в том числе в сезоне 1972/73 продемонстрировал блестящие результаты — 12 голов в 28 матчах. Кроме того, футболист играл с "Динамо" в Кубке чемпионов, Кубке УЕФА и Кубке ярмарок.

Мирча Луческу играл за бухарестское "Динамо", фото из сети

В последний раз на футбольное поле Луческу вышел в 1990 году. Он стал самым старым футболистом в истории, который сыграл в высшем дивизионе Румынии.

Луческу прекратил карьеру футболиста в 1990 году, фото Getty Images

Интересно, что в молодости Луческу был знаком с семьей диктатора Николае Чаушеску. В сети есть фотография, на которой Луческу и сын Чаушеску отдыхают с алкоголем и сигаретами. Чаушеску был румынским президентом, правление которого сопровождалось экономическими трудностями и репрессиями. Его казнили в 1989 году.

Луческу и Чаушеску-младший, фото из сети

В общей сложности Луческу прославился, став тренером донецкого клуба "Шахтер". С ним команда выиграла 8 чемпионатов Украины, 6 кубков, 7 Суперкубков и завоевала Кубок УЕФА 2009. Он побил рекорд, находясь на должности тренера 12 лет, получив с командами 22 титула и тренируя футболистов для 573 матчей. Мирча стал третьим самым титулованным тренером в истории мирового футбола.

Луческу стал легендарным тренером, фото Getty Images

В 2020-2023 годах Луческу являлся тренером киевского "Динамо". С ним команда выиграла по одному чемпионату, Кубку и Суперкубку страны. В настоящее время он тренирует сборную Румынии.

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