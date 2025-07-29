Відпочивав в компанії сина диктатора Чаушеску: як у молодості виглядав легендарний тренер Луческу

Луческу побудував блискучу тренерську кар'єру

Сьогодні, 29 липня, святкує 80-й день народження колишній тренер клубів "Шахтар" і "Динамо" Мірча Луческу. Попри румунське походження, він став справжньою легендою українського футболу. Луческу упродовж своєї кар'єри отримав 37 титулів, зокрема разом з донецьким "Шахтарем" він здобув Кубок УЄФА.

"Телеграф" вирішив пригадати, як починалась кар'єра видатного тренера, і яким він був у молодості.

Мірча Луческу у молодості

Луческу народився у 1945 році у Бухаресті. Родина жила скромно. Після закінчення школи він вступив на факультет зовнішньої торгівлі, оскільки хотів побудувати кар'єру у посольстві. Водночас потенціал до футболу у Мірчі помітили ще у школі. Так у 1964 році він дебютував у бухарестському клубі "Динамо" як нападник. За два сезони команда стала чемпіоном Румунії.

Мірча Луческу в молодості, фото Getty Images

У 1965 році Луческу взяли в оренду у клуб другого дивізіону "Штіїнца", який посів другу сходинку у Лізі II у сезоні 1965/66. За два сезони Луческу провів 39 ігор, в яких забив 12 голів. Перед сезоном 1967/68 Луческу повернувся до "Динамо", де згодом приніс команді Кубок Румунії.

У 1966 році Мірча вперше зіграв у збірній Румунії. Це відбулося у відбірковому матчі до Євро-1968 зі Швейцарією, який закінчився з рахунком 4:2. У 1960 році Луческу став капітаном збірної у товариському матчі проти Англії. Гра на "Вемблі" завершилась з рахунком 1:1. У складі збірної футболіст брав участь у 4 кваліфікаціях до чемпіонату Європи та 3 кваліфікаціях до Чемпіонату світу.

Мірча Луческу на футбольному полі, фото Getty Images

Згодом Мірча став головним футболістом бухарестського "Динамо", забивши 8 голів у 28 матчах чемпіонату. Він навіть отримав звання найкращого гравця Румунії-1969. Невдовзі футболіст дебютував у єврокубках, провівши 1 матч у Кубку володарів кубків.

У бухарестському "Динамо" Мірча грав до 1977 року. За цей період він з командою здобув ще 4 титули чемпіона Румунії, зокрема у сезоні 1972/73 продемонстрував блискучі результати — 12 голів в 28 матчах. Окрім цього, футболіст грав з "Динамо" у Кубку чемпіонів, Кубку УЄФА та Кубку ярмарків.

Мірча Луческу грав за бухарестське "Динамо", фото з мережі

Востаннє на футбольне поле Луческу вийшов у 1990 році. Він став найстарішим футболістом в історії, котрий провів гру у вищому дивізіоні Румунії.

Луческу припинив кар'єру футболіста у 1990, фото Getty Images

Цікаво, що у молодості Луческу був знайомий з сім’єю диктатора Ніколає Чаушеску. У мережі є світлина, на якій Луческу та син Чаушеску відпочивають з алкоголем і цигарками. Чаушеску був румунським президентом, правління якого супроводжувалось економічними труднощами та репресіями. Його стратили у 1989 році.

Луческу та Чаушеску-молодший, фото з мережі

Загалом Луческу прославився, ставши тренером донецького клубу "Шахтар". З ним команда виграла 8 чемпіонатів України, 6 кубків, 7 Суперкубків та здобула Кубок УЄФА 2009. Він побив рекорд, перебуваючи на посаді тренера 12 років, здобувши з командами 22 титули та тренуючи футболістів для 573 матчів. Мірча став третім найтитулованішим тренером в історії світового футболу.

Луческу став легендарним тренером, фото Getty Images

У 2020-2023 роках Луческу був тренером київського "Динамо". З ним команда виграла по одному чемпіонату, Кубку та Суперкубку країни. Зараз він тренує збірну Румунії.

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