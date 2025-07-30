Купаться нельзя, но увидеть нужно: как выглядит невероятный Каолиновый карьер в Украине и как туда попасть

Этот карьер действующий, поэтому купаться в нем нельзя, но его красота просто поражает

Впереди еще целый месяц лета, а значит еще есть время для отдыха и путешествий. Если любите необычные водоемы, то вам точно стоит поехать на Каолиновый карьер в Винницкой области. Там нельзя купаться, однако увидеть этот невероятно красивый водоем с бирюзовой водой точно стоит, а еще наделать красивых фото для соцсетей.

"Телеграф" расскажет, что такое Каолиновый карьер, как он выглядит, где находится и как туда попасть.

Каолиновый карьер называют украинским Памуккале

Этот Каолиновый карьер в Винницкой области поражает своей красотой и чистой прозрачностью бирюзовой воды. Кто-то называет его "украинским Памуккале", а другие просто считают, что это чудо природы. Однако карьер — это не природный водоем, а действующий карьер, на котором добывают полезные ископаемые.

Каолиновый карьер в Винницкой области

Свое название Каолиновый карьер получил из-за добываемой здесь горной породы — каолина. Это один из видов белой глины с примесью зерен кварца, слюды и полевого шпата.

Каолиновый карьер в Винницкой области называют украинским Памуккале

И поскольку карьер действующий, то во время работы вас не пустят близко к озеру. Однако полюбоваться водоемом можно сверху. Если повезет и работы в момент вашего визита проводиться не будут, то сможете подойти ближе к воде. А вот купаться в карьере запрещено.

Каолиновый карьер в Винницкой области действующий, там добывают каолин

Как попасть на Каолиновый карьер?

Этот невероятно красивый водоем находится около села Глуховцы в Винницкой области, за 75 километров от областного центра. Лучше всего ехать на собственном авто — из Винницы через Калиновку, Махновку, Пляховую или Жежелов.

Каолиновый карьер в Винницкой области поражает оттенком воды

Каолиновый карьер поражает оттенком и чистотой воды

Также можно доехать маршрутками в Глуховцы из Винницы — через Бердичев или Казатин. Дорога займет примерно 2,5 часа. Однако нужно учитывать, что от села Глуховцы к самому карьеру расстояние еще 4,5 километра, которые придется преодолеть пешком.

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