Купатися не можна, але побачити треба: як виглядає неймовірний Каоліновий кар’єр в Україні і як туди потрапити

Цей кар’єр діючий, тому купатися в ньому не можна, але його краса просто вражає

Попереду ще цілий місяць літа, а отже ще є час для відпочинку та подорожей. Якщо любите незвичайні водоймища, то вам точно варто поїхати на Каоліновий кар’єр у Вінницькій області. Там не можна купатися, проте побачити це неймовірно красиве водоймище з бірюзовою водою точно варто, а ще наробити гарних фото для соцмереж.

"Телеграф" розповість, що таке Каоліновий кар’єр, як він виглядає, де знаходиться і як туди потрапити.

Каоліновий кар’єр називають українським Памуккале

Цей Каоліновий кар’єр у Вінницькій області вражає своєю красою та чистою прозорістю бірюзової води. Хтось називає його "українським Памуккале", а інші просто вважають, що це диво природи. Однак кар’єр — це не природна водойма, а діючий кар’єр, на якому видобувають корисні копалини.

Каоліновий кар’єр у Вінницькій області

Свою назву Каоліновий кар’єр отримав через гірську породу, що добувається тут — каолін. Це один із видів білої глини з домішкою зерен кварцу, слюди та польового шпату.

Каоліновий кар’єр у Вінницькій області називають українським Памуккале

І оскільки кар’єр діючий, то під час роботи вас не пустять близько до озера. Однак помилуватися водоймою можна зверху. Якщо пощастить і роботи в момент вашого візиту не проводитимуться, то зможете підійти ближче до води. А ось купатися у кар’єрі заборонено.

Каоліновий кар’єр у Вінницькій області діючий, там добувають каолін

Як потрапити на Каоліновий кар’єр?

Ця неймовірно красива водойма знаходиться біля села Глухівці у Вінницькій області, за 75 кілометрів від обласного центру. Найкраще їхати на власному авто — із Вінниці через Калинівку, Махнівку, Пляхову чи Жежелів.

Каоліновий кар’єр у Вінницькій області вражає відтінком води

Каоліновий кар’єр вражає відтінком та чистотою води

Також можна доїхати маршрутками до Глухівців з Вінниці — через Бердичів чи Козятин. Дорога займе приблизно 2,5 години. Однак треба враховувати, що від села Глухівці до самого кар’єру відстань ще 4,5 кілометри, які доведеться подолати пішки.

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