Укр

От вас будут "убегать" деньги. Какие вещи нельзя хранить пустыми дома

Автор
Марина Бондаренко
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Что нельзя хранить дома
Что нельзя хранить дома. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти вещи могут принести в дом проблемы

В нашем доме каждая вещь имеет значение — не только функциональное, но и энергетическое. Иногда, сами того не подозревая, мы создаем вокруг себя атмосферу недостатка, просто оставляя некоторые предметы пустыми.

Пустые кошельки, банки, контейнеры и даже ведро в ванной могут создавать негативное влияние на финансовое положение и общую гармонию в доме. Об этом сообщает Ukr.Media.

Кошелек

Существует поверье, что пустой кошелек символизирует недостаток денег и способен "отталкивать" финансовую удачу. Чтобы не создавать барьер для денежного потока, в нем всегда должно что-то лежать — даже мелочь.

Банки и контейнеры

Такие сосуды ассоциируются с полнотой, достатком и хорошей энергетикой. Если оставлять их пустым, это как будто сигнал о недостатке — и материальном, и духовном. Лучше наполнять их хотя бы водой или вынести из дома, если не используются.

Пустое ведро в ванной

Вода в ванной комнате символизирует богатство и процветание. Пустое ведро в этом пространстве может нарушить энергетическое равновесие. Чтобы сохранить гармонию, ведро лучше держать наполненным.

Что нельзя хранить дома
Банки, ведро и кошелек

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую чужую вещь лучше не трогать дома, чтобы не взять на себя судьбу хозяина.

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#Банки #Приметы #Кошелек #Поверья #Ведро