Дубаи ближе, чем кажется: как место на Львовщине стало изюминкой для туристов

Сегодня туристы активно фотографируются у уже легендарного знака

В Украине тоже есть свой "Дубай" — правда, несколько иной, чем тот, что в Арабских Эмиратах. В селе Дубина во Львовской области установили креативную табличку "Дубаи", которая уже стала местной туристической изюминкой.

"Телеграф" рассказывает об этом подробнее. Такая нестандартная идея появилась во время разговора между двумя друзьями, решившими в шутку обозначить въезд в один из микрорайонов села.

Табличка выполнена в стиле официальных дорожных знаков и расположена недалеко от водопада Каменка в Стрыйском районе.

Местные жители быстро оценили это юмористическое шествие, и теперь туристы активно фотографируются у знака "Дубаи", распространяя кадры в соцсетях.

Украинцы фотографируются у знака "Дубаи"

Украинцы фотографируются у знака "Дубаи"

Украинцы фотографируются у знака "Дубаи"

Украинцы фотографируются у знака "Дубаи"

А на следующем видео мужчина шутит об украинском "Дубае".

Сейчас Дубаи в Дубине стали настоящим символом села и привлекают все больше путешественников. Локация внесена в Google-карты, поэтому найти ее легко — нужно просто ехать в сторону водопада Каменка, повернуть налево после железнодорожного переезда, и табличка с надписью "Дубаи" сразу бросится в глаза.

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