Украина может потерять миллионы сограждан, которые остаются за границей, говорит волонтер и шоумен Сергей Притула

- Сергей, а можно с вами сфотографироваться?

В Хельсинки, когда идешь по улице, обычно не ждешь таких запросов. Тем более – от юноши, который после фото вдруг спрашивает:

– А что вы здесь делаете?

– А вы? – отвечаю почти автоматически.

- Учусь, мама работает… — отвечает и, словно этого недостаточно, быстро добавляет: – А папа воюет!

Это "а папа воюет" — как оправдание. Звучит гордо, но с ноткой стыда, с необходимостью объяснить, что он здесь с матерью не просто так. Что они – не убежали, а пытаются выжить. И, может быть, даже быть полезными.

И тут меня вдруг пробивает не на сочувствие, а на негодование. Не к парню – к системе. Его чувство вины – это симптом. А диагноз звучит так: полное отсутствие государственной политики по отношению к миллионам украинцев, которые сейчас за пределами страны.

Только в Финляндии 60-70 тысяч наших. В Дании – десятки тысяч. В Британии – более 300 тысяч. Но видит ли государство этих людей как свое сообщество? Работает ли с ними? Связывает ли их судьба с будущим Украины?

Мы были в этих трех странах с адвокационными визитами и по делам фонда. Встречи с политиками, активистами, журналистами, бизнесом. Но сейчас не об этом. Было много встреч с нашими. Общины в Лондоне, Копенгагене, Хельсинки. Студенты. Общественные организации.

И везде один и тот же вопрос: "А что нам делать?"

Да, есть низовые инициативы, которые объединяют наших за границей. Есть хоры, украинские классы, волонтерские структуры. Есть энтузиазм.

Но нет системы. Есть министерство, но нет политики.

В Британии никакой полноценной украинской школы, которую лоббировало бы государство. Зато — статья в The Telegraph: британские школы побуждают украинских детей сдавать экзамены по русскому языку – "потому что он похож".

Кто должен это изменить? Общественный активист, приехавший на три дня и самостоятельно проводящий встречи в диаспорах? Или государство? Сокращающая консульские услуги для мужчин за рубежом. Будто хочет наказать, а не вернуть.

Но эти люди – не балласт. Это же наши люди! Если мы потеряем их – нам придется искать миллионы других. И кто знает, кто именно захочет занять их место.

Я часто спрашиваю у молодых украинцев, которые выехали туда на учебу:

- Где вы нужны после окончания университета больше: здесь, где вы один или один из многих или дома, где каждого из вас будут ждать для восстановления?

Но чтобы они вернулись, мы должны не только просить, но и строить связь. Культурный, экономический, государственный. Должны быть той страной, в которую хочется вернуться.

Иду по улице Хельсинки. Впереди три девушки. И вдруг – поют гимн Украины. Сам и не придумаешь такого. Подхожу, подхватываю. Допели вместе.

Теперь уже дома в Киеве думаю о том, что очень хочу, чтобы государство сделало все, чтобы эти три девушки вернулись домой и пели гимн здесь. Как и миллионы других украинцев.

Источник: пост Притулы в Facebook.